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Под обстрел ВСУ в Херсонской области попал экипаж скорой помощи

Под обстрел ВСУ в Херсонской области попал экипаж скорой помощи - РИА Новости, 09.03.2025

Под обстрел ВСУ в Херсонской области попал экипаж скорой помощи

Еще пятеро раненых при обстреле рынка в Великих Копанях доставлены в Скадовскую больницу, из них один человек в тяжелом состоянии, остальные - средней тяжести,... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T19:20:00+03:00

2025-03-09T19:20:00+03:00

2025-03-09T19:33:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 9 мар - РИА Новости. Еще пятеро раненых при обстреле рынка в Великих Копанях доставлены в Скадовскую больницу, из них один человек в тяжелом состоянии, остальные - средней тяжести, включая фельдшера и водителя машины скорой помощи, попавших под ракетный удар ВСУ, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Херсонской области.По предварительным данным, всего в результате обстрела рынка из РСЗО HIMARS один человек погиб и шестеро ранены, в данный момент все доставлены в больницу. Ранее минздрав сообщал, что в Скадовскую больницу доставлен один пострадавший и тело одного погибшего."Еще пять раненых подвезли. Из них один крайне тяжелый. Прогноз неблагоприятный. Четверо средней тяжести. Среди четверых средней тяжести есть наш фельдшер скорой помощи и водитель скорой помощи", - сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область , скадовск, вооруженные силы украины, россия, происшествия