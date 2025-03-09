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Под обстрел ВСУ в Херсонской области попал экипаж скорой помощи
Под обстрел ВСУ в Херсонской области попал экипаж скорой помощи - РИА Новости, 09.03.2025
Под обстрел ВСУ в Херсонской области попал экипаж скорой помощи
Еще пятеро раненых при обстреле рынка в Великих Копанях доставлены в Скадовскую больницу, из них один человек в тяжелом состоянии, остальные - средней тяжести,... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T19:20:00+03:00
2025-03-09T19:20:00+03:00
2025-03-09T19:33:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 9 мар - РИА Новости. Еще пятеро раненых при обстреле рынка в Великих Копанях доставлены в Скадовскую больницу, из них один человек в тяжелом состоянии, остальные - средней тяжести, включая фельдшера и водителя машины скорой помощи, попавших под ракетный удар ВСУ, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Херсонской области.По предварительным данным, всего в результате обстрела рынка из РСЗО HIMARS один человек погиб и шестеро ранены, в данный момент все доставлены в больницу. Ранее минздрав сообщал, что в Скадовскую больницу доставлен один пострадавший и тело одного погибшего."Еще пять раненых подвезли. Из них один крайне тяжелый. Прогноз неблагоприятный. Четверо средней тяжести. Среди четверых средней тяжести есть наш фельдшер скорой помощи и водитель скорой помощи", - сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения области.
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херсонская область , скадовск, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Скадовск, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Под обстрел ВСУ в Херсонской области попал экипаж скорой помощи
Двое из шести пострадавших при обстреле ВСУ в Великих Копанях работают в скорой
ГЕНИЧЕСК, 9 мар - РИА Новости. Еще пятеро раненых при обстреле рынка в Великих Копанях доставлены в Скадовскую больницу, из них один человек в тяжелом состоянии, остальные - средней тяжести, включая фельдшера и водителя машины скорой помощи, попавших под ракетный удар ВСУ, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Херсонской области.
По предварительным данным, всего в результате обстрела рынка из РСЗО HIMARS один человек погиб и шестеро ранены, в данный момент все доставлены в больницу. Ранее минздрав сообщал, что в Скадовскую больницу доставлен один пострадавший и тело одного погибшего.
"Еще пять раненых подвезли. Из них один крайне тяжелый. Прогноз неблагоприятный. Четверо средней тяжести. Среди четверых средней тяжести есть наш фельдшер скорой помощи и водитель скорой помощи", - сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения области.