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В Херсонскую область после обстрела ВСУ выехали крымские медики - РИА Новости, 09.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:11 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/obstrel-2003952159.html
В Херсонскую область после обстрела ВСУ выехали крымские медики
В Херсонскую область после обстрела ВСУ выехали крымские медики - РИА Новости, 09.03.2025
В Херсонскую область после обстрела ВСУ выехали крымские медики
Реанимобиль с нейрохирургом направлен из Крыма в Херсонскую область в связи с обстрелом ВСУ рынка в Великих Копанях, сообщили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T19:11:00+03:00
2025-03-09T19:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
россия
республика крым
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ГЕНИЧЕСК, 9 мар - РИА Новости. Реанимобиль с нейрохирургом направлен из Крыма в Херсонскую область в связи с обстрелом ВСУ рынка в Великих Копанях, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Херсонской области. ВСУ обстреляли рынок в Великих Копанях с помощью РСЗО HIMARS вечером в воскресенье. По последним данным минздрава Херсонской области, один человек погиб и шестеро ранены. "Направляется нам встречный реанимобиль со специалистом, с нейрохирургом из Крыма. При необходимости окажут в Скадовске помощь и заберут пациента на себя", - сообщили РИА Новости в региональном ведомстве.
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херсонская область
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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия, россия, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия, Республика Крым
В Херсонскую область после обстрела ВСУ выехали крымские медики

В Великие Копани направили крымских медиков после украинского обстрела HIMARS

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
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ГЕНИЧЕСК, 9 мар - РИА Новости. Реанимобиль с нейрохирургом направлен из Крыма в Херсонскую область в связи с обстрелом ВСУ рынка в Великих Копанях, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Херсонской области.
ВСУ обстреляли рынок в Великих Копанях с помощью РСЗО HIMARS вечером в воскресенье. По последним данным минздрава Херсонской области, один человек погиб и шестеро ранены.
"Направляется нам встречный реанимобиль со специалистом, с нейрохирургом из Крыма. При необходимости окажут в Скадовске помощь и заберут пациента на себя", - сообщили РИА Новости в региональном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссияРеспублика Крым
 
 
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