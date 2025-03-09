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В Херсонскую область после обстрела ВСУ выехали крымские медики

В Херсонскую область после обстрела ВСУ выехали крымские медики - РИА Новости, 09.03.2025

В Херсонскую область после обстрела ВСУ выехали крымские медики

Реанимобиль с нейрохирургом направлен из Крыма в Херсонскую область в связи с обстрелом ВСУ рынка в Великих Копанях, сообщили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T19:11:00+03:00

2025-03-09T19:11:00+03:00

2025-03-09T19:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

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республика крым

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ГЕНИЧЕСК, 9 мар - РИА Новости. Реанимобиль с нейрохирургом направлен из Крыма в Херсонскую область в связи с обстрелом ВСУ рынка в Великих Копанях, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Херсонской области. ВСУ обстреляли рынок в Великих Копанях с помощью РСЗО HIMARS вечером в воскресенье. По последним данным минздрава Херсонской области, один человек погиб и шестеро ранены. "Направляется нам встречный реанимобиль со специалистом, с нейрохирургом из Крыма. При необходимости окажут в Скадовске помощь и заберут пациента на себя", - сообщили РИА Новости в региональном ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

республика крым

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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия, россия, республика крым