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В пресс-службе прокомментировали обстрел рынка в Великих Копанях - РИА Новости, 09.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:05 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/obstrel-2003946946.html
В пресс-службе прокомментировали обстрел рынка в Великих Копанях
В пресс-службе прокомментировали обстрел рынка в Великих Копанях - РИА Новости, 09.03.2025
В пресс-службе прокомментировали обстрел рынка в Великих Копанях
Количество жертв и пострадавших при обстреле рынка в Великих Копанях уточняется, в данный момент сохраняется высокая вероятность повторного обстрела рынка,... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T18:05:00+03:00
2025-03-09T18:05:00+03:00
в мире
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК, 9 мар - РИА Новости. Количество жертв и пострадавших при обстреле рынка в Великих Копанях уточняется, в данный момент сохраняется высокая вероятность повторного обстрела рынка, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Херсонский области Владимира Сальдо. ВСУ в воскресенье обстреляли рынок в Великих Копанях с помощью РСЗО HIMARS. "Информация по погибшим и пострадавшим при обстреле рынка в Великих Копанях уточняется. В данный момент сохраняется высокая опасность повторного обстрела", - сообщили агентству в пресс-службе.
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в мире, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В пресс-службе прокомментировали обстрел рынка в Великих Копанях

Вероятность повторного обстрела рынка в Великих Копанях сохраняется

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области
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ГЕНИЧЕСК, 9 мар - РИА Новости. Количество жертв и пострадавших при обстреле рынка в Великих Копанях уточняется, в данный момент сохраняется высокая вероятность повторного обстрела рынка, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Херсонский области Владимира Сальдо.
ВСУ в воскресенье обстреляли рынок в Великих Копанях с помощью РСЗО HIMARS.
«
"Информация по погибшим и пострадавшим при обстреле рынка в Великих Копанях уточняется. В данный момент сохраняется высокая опасность повторного обстрела", - сообщили агентству в пресс-службе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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