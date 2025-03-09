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В пресс-службе прокомментировали обстрел рынка в Великих Копанях
В пресс-службе прокомментировали обстрел рынка в Великих Копанях - РИА Новости, 09.03.2025
В пресс-службе прокомментировали обстрел рынка в Великих Копанях
Количество жертв и пострадавших при обстреле рынка в Великих Копанях уточняется, в данный момент сохраняется высокая вероятность повторного обстрела рынка,... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T18:05:00+03:00
2025-03-09T18:05:00+03:00
2025-03-09T18:05:00+03:00
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вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 9 мар - РИА Новости. Количество жертв и пострадавших при обстреле рынка в Великих Копанях уточняется, в данный момент сохраняется высокая вероятность повторного обстрела рынка, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Херсонский области Владимира Сальдо. ВСУ в воскресенье обстреляли рынок в Великих Копанях с помощью РСЗО HIMARS. "Информация по погибшим и пострадавшим при обстреле рынка в Великих Копанях уточняется. В данный момент сохраняется высокая опасность повторного обстрела", - сообщили агентству в пресс-службе.
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В пресс-службе прокомментировали обстрел рынка в Великих Копанях
Вероятность повторного обстрела рынка в Великих Копанях сохраняется