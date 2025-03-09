В суде раскрыли причины утечки нефти в Норильске в 2020 году
Персонал ТЭЦ Норильска не знал, как ликвидировать последствия разгерметизации
Сотрудники компании "Норникель". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Алгоритм действий для персонала на случай разлива дизтоплива из-за разгерметизации резервуара не был прописан в плане по ликвидации аварий на ТЭЦ №3 Норильска, где произошла масштабная утечка нефтепродуктов в мае 2020 года, работники не проходили соответствующих учений, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Утечка 20 тысяч тонн нефтепродуктов произошла 29 мая 2020 года, площадь загрязнения составила около 100 тысяч квадратных метров. Причиной стала разгерметизация резервуара с дизельным топливом на Норильской ТЭЦ № 3 (принадлежит АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК), структуре "Норникеля"). Президент России Владимир Путин 3 июня 2020 года объявил разлив дизельного топлива в Норильске (Красноярский край) чрезвычайной ситуацией федерального характера, 25 сентября режим чрезвычайной ситуации федерального уровня был понижен до регионального. Распространение разлива было локализовано, нефтепродукты собраны и перекачены на склады временного хранения. Режим ЧС был отменен правительством Красноярского края 22 июня 2021 года.
В 2023 году суд признал директора, главного инженера и его заместителя, а также начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 виновными в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и нарушении требований промышленной безопасности. Им назначили наказание в виде исправительных работ и штрафам до 200 тысяч рублей, от последнего вида наказания они были освобождены ввиду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности.
"В ПМЛА (план мероприятий по ликвидации аварии – ред.), разработанном котлотурбинным цехом, действия оперативного персонала при разгерметизации резервуара № 5 фактически не были предусмотрены, учебные тревоги по данному сценарию не проводились", - говорится в материалах суда.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше – 21,4 миллиарда рублей. Ведомство обратилось для взыскания в суд. 5 февраля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с АО "НТЭК" 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии. ГМК "Норильский никель" решил не обжаловать решение суда.