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В суде раскрыли причины утечки нефти в Норильске в 2020 году - РИА Новости, 09.03.2025
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08:16 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/norilsk-2003879809.html
В суде раскрыли причины утечки нефти в Норильске в 2020 году
В суде раскрыли причины утечки нефти в Норильске в 2020 году - РИА Новости, 09.03.2025
В суде раскрыли причины утечки нефти в Норильске в 2020 году
Алгоритм действий для персонала на случай разлива дизтоплива из-за разгерметизации резервуара не был прописан в плане по ликвидации аварий на ТЭЦ №3 Норильска,... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T08:16:00+03:00
2025-03-09T08:16:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
норильск
владимир путин
норильский никель
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильский никель
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Алгоритм действий для персонала на случай разлива дизтоплива из-за разгерметизации резервуара не был прописан в плане по ликвидации аварий на ТЭЦ №3 Норильска, где произошла масштабная утечка нефтепродуктов в мае 2020 года, работники не проходили соответствующих учений, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Утечка 20 тысяч тонн нефтепродуктов произошла 29 мая 2020 года, площадь загрязнения составила около 100 тысяч квадратных метров. Причиной стала разгерметизация резервуара с дизельным топливом на Норильской ТЭЦ № 3 (принадлежит АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК), структуре "Норникеля"). Президент России Владимир Путин 3 июня 2020 года объявил разлив дизельного топлива в Норильске (Красноярский край) чрезвычайной ситуацией федерального характера, 25 сентября режим чрезвычайной ситуации федерального уровня был понижен до регионального. Распространение разлива было локализовано, нефтепродукты собраны и перекачены на склады временного хранения. Режим ЧС был отменен правительством Красноярского края 22 июня 2021 года. В 2023 году суд признал директора, главного инженера и его заместителя, а также начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 виновными в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и нарушении требований промышленной безопасности. Им назначили наказание в виде исправительных работ и штрафам до 200 тысяч рублей, от последнего вида наказания они были освобождены ввиду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности. "В ПМЛА (план мероприятий по ликвидации аварии – ред.), разработанном котлотурбинным цехом, действия оперативного персонала при разгерметизации резервуара № 5 фактически не были предусмотрены, учебные тревоги по данному сценарию не проводились", - говорится в материалах суда. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше – 21,4 миллиарда рублей. Ведомство обратилось для взыскания в суд. 5 февраля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с АО "НТЭК" 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии. ГМК "Норильский никель" решил не обжаловать решение суда.
https://ria.ru/20250309/utechka-2003872416.html
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происшествия, красноярский край, россия, норильск, владимир путин, норильский никель, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильский никель, разлив дизельного топлива в норильске
Происшествия, Красноярский край, Россия, Норильск, Владимир Путин, Норильский никель, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Норильский никель, Разлив дизельного топлива в Норильске
В суде раскрыли причины утечки нефти в Норильске в 2020 году

Персонал ТЭЦ Норильска не знал, как ликвидировать последствия разгерметизации

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" | Перейти в медиабанкСотрудники компании "Норникель"
Сотрудники компании Норникель - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
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Сотрудники компании "Норникель". Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Алгоритм действий для персонала на случай разлива дизтоплива из-за разгерметизации резервуара не был прописан в плане по ликвидации аварий на ТЭЦ №3 Норильска, где произошла масштабная утечка нефтепродуктов в мае 2020 года, работники не проходили соответствующих учений, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Утечка 20 тысяч тонн нефтепродуктов произошла 29 мая 2020 года, площадь загрязнения составила около 100 тысяч квадратных метров. Причиной стала разгерметизация резервуара с дизельным топливом на Норильской ТЭЦ № 3 (принадлежит АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК), структуре "Норникеля"). Президент России Владимир Путин 3 июня 2020 года объявил разлив дизельного топлива в Норильске (Красноярский край) чрезвычайной ситуацией федерального характера, 25 сентября режим чрезвычайной ситуации федерального уровня был понижен до регионального. Распространение разлива было локализовано, нефтепродукты собраны и перекачены на склады временного хранения. Режим ЧС был отменен правительством Красноярского края 22 июня 2021 года.
В 2023 году суд признал директора, главного инженера и его заместителя, а также начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 виновными в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и нарушении требований промышленной безопасности. Им назначили наказание в виде исправительных работ и штрафам до 200 тысяч рублей, от последнего вида наказания они были освобождены ввиду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности.
"В ПМЛА (план мероприятий по ликвидации аварии – ред.), разработанном котлотурбинным цехом, действия оперативного персонала при разгерметизации резервуара № 5 фактически не были предусмотрены, учебные тревоги по данному сценарию не проводились", - говорится в материалах суда.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше – 21,4 миллиарда рублей. Ведомство обратилось для взыскания в суд. 5 февраля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с АО "НТЭК" 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии. ГМК "Норильский никель" решил не обжаловать решение суда.
Сотрудники Следственного комитета РФ проводят следственные мероприятия на территории ТЭЦ-3 - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Руководители Норильской ТЭЦ знали о переполненности резервуара
05:35
 
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияНорильскВладимир ПутинНорильский никельФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Норильский никельРазлив дизельного топлива в Норильске
 
 
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