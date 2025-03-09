https://ria.ru/20250309/nikolaev-2003880415.html

Датчане начали вывозить с Украины секретные чертежи советских разработок

Датчане начали вывозить с Украины секретные чертежи советских разработок - РИА Новости, 09.03.2025

Датчане начали вывозить с Украины секретные чертежи советских разработок

Скандинавские специалисты, в том числе из Дании, начали вывозить из Николаева секретные документы о советских разработках в судостроении, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T08:22:00+03:00

2025-03-09T08:22:00+03:00

2025-03-09T09:01:00+03:00

николаев (украина)

дания

украина

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Скандинавские специалисты, в том числе из Дании, начали вывозить из Николаева секретные документы о советских разработках в судостроении, рассказал РИА Новости источник в пророссийском подполье."Ищут советские документы, чертежи и вывозят их к себе, никто им не мешает это делать, они новые хозяева", — заявил собеседник агентства.По его словам, представители скандинавского бизнеса планируют использовать исследования и чертежи в производстве. На Украине они не были интересны и хранились в архивах, некоторые под грифом "секретно", что не мешает сейчас отдавать бумаги иностранцам.Источник уточнил, что специалисты из Скандинавии контролируют работу всех судостроительных предприятий в Николаеве."Гражданские из скандинавских стран уже активно работают на судостроительных предприятиях в Николаеве, ведут себя как хозяева и начальники. Особенно выделяются датчане, их много", — отметил он.Как сообщали РИА Новости в подполье, иностранные наемники стали часто посещать стоящий в Николаеве крейсер "Украина" и, возможно, организуют там штаб."Именно представители скандинавских стран были ранее замечены у крейсера "Украина", — сказал источник.Собеседник добавил, что они интересовались его состоянием и устройством.

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https://ria.ru/20250217/ukraina-1999854959.html

https://ria.ru/20250228/ukraina-2002099926.html

николаев (украина)

дания

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николаев (украина), дания, украина