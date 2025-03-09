Рейтинг@Mail.ru
Датчане начали вывозить с Украины секретные чертежи советских разработок - РИА Новости, 09.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:22 09.03.2025 (обновлено: 09:01 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/nikolaev-2003880415.html
Датчане начали вывозить с Украины секретные чертежи советских разработок
Датчане начали вывозить с Украины секретные чертежи советских разработок - РИА Новости, 09.03.2025
Датчане начали вывозить с Украины секретные чертежи советских разработок
Скандинавские специалисты, в том числе из Дании, начали вывозить из Николаева секретные документы о советских разработках в судостроении, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T08:22:00+03:00
2025-03-09T09:01:00+03:00
николаев (украина)
дания
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150061/89/1500618914_0:130:2500:1536_1920x0_80_0_0_1aae06db48aacbe5f97ac67528c7874e.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Скандинавские специалисты, в том числе из Дании, начали вывозить из Николаева секретные документы о советских разработках в судостроении, рассказал РИА Новости источник в пророссийском подполье."Ищут советские документы, чертежи и вывозят их к себе, никто им не мешает это делать, они новые хозяева", — заявил собеседник агентства.По его словам, представители скандинавского бизнеса планируют использовать исследования и чертежи в производстве. На Украине они не были интересны и хранились в архивах, некоторые под грифом "секретно", что не мешает сейчас отдавать бумаги иностранцам.Источник уточнил, что специалисты из Скандинавии контролируют работу всех судостроительных предприятий в Николаеве.&quot;Гражданские из скандинавских стран уже активно работают на судостроительных предприятиях в Николаеве, ведут себя как хозяева и начальники. Особенно выделяются датчане, их много&quot;, — отметил он.Как сообщали РИА Новости в подполье, иностранные наемники стали часто посещать стоящий в Николаеве крейсер "Украина" и, возможно, организуют там штаб."Именно представители скандинавских стран были ранее замечены у крейсера "Украина", — сказал источник.Собеседник добавил, что они интересовались его состоянием и устройством.
https://ria.ru/20250306/nikolaev-2003333173.html
https://ria.ru/20250216/nikolaev-1999723112.html
https://ria.ru/20250217/ukraina-1999854959.html
https://ria.ru/20250228/ukraina-2002099926.html
николаев (украина)
дания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150061/89/1500618914_141:0:2360:1664_1920x0_80_0_0_430dda0bb916e44d4edadcbcfde26f0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николаев (украина), дания, украина
Николаев (Украина), Дания, Украина
Датчане начали вывозить с Украины секретные чертежи советских разработок

Датчане начали вывозить из Николаева секретные документы о советских разработках

© РИА Новости / Алексей ВовкЧерноморский судостроительный завод в Николаеве
Черноморский судостроительный завод в Николаеве - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Алексей Вовк
Черноморский судостроительный завод в Николаеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Скандинавские специалисты, в том числе из Дании, начали вывозить из Николаева секретные документы о советских разработках в судостроении, рассказал РИА Новости источник в пророссийском подполье.
"Ищут советские документы, чертежи и вывозят их к себе, никто им не мешает это делать, они новые хозяева", — заявил собеседник агентства.
Город Николаев - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Иностранцы занимаются разделом имущества в Николаеве, сообщило подполье
6 марта, 07:05
По его словам, представители скандинавского бизнеса планируют использовать исследования и чертежи в производстве. На Украине они не были интересны и хранились в архивах, некоторые под грифом "секретно", что не мешает сейчас отдавать бумаги иностранцам.

В СССР на заводах Николаева, в частности, производили тяжелые авианесущие крейсеры.

Украинские пожарные ликвидируют возгорание на электростанции - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Мэр Николаева заявил о полном разрушении электрогенерации города
16 февраля, 22:12
Источник уточнил, что специалисты из Скандинавии контролируют работу всех судостроительных предприятий в Николаеве.
«

"Гражданские из скандинавских стран уже активно работают на судостроительных предприятиях в Николаеве, ведут себя как хозяева и начальники. Особенно выделяются датчане, их много", — отметил он.

Как сообщали РИА Новости в подполье, иностранные наемники стали часто посещать стоящий в Николаеве крейсер "Украина" и, возможно, организуют там штаб.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
"Паника и вопли": в Раде раскрыли тревожную правду о разделе Украины
17 февраля, 16:11
"Именно представители скандинавских стран были ранее замечены у крейсера "Украина", — сказал источник.
Собеседник добавил, что они интересовались его состоянием и устройством.
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Близкие родственники мэра Николаева покинули Украину
28 февраля, 06:34
 
Николаев (Украина)ДанияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала