Датчане берут под контроль судостроение в Николаеве, сообщило подполье
Датчане берут под контроль все судостроительные предприятия в Николаеве
Черноморский судостроительный завод в Николаеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Представители скандинавских стран, в том числе Дании, контролируют работу всех судостроительных предприятий в украинском Николаеве, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.
"Гражданские из скандинавских стран уже активно работают на судостроительных предприятиях в Николаеве, ведут себя как хозяева и начальники. Особенно выделяются датчане, их много", - сообщил источник.
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Также, по словам источника, представители скандинавского бизнеса интересуются советскими разработками, планируя использовать исследования и чертежи в производстве. На Украине они не были интересны и хранились в архивах, некоторые под грифом "секретно", что не мешает сейчас отдавать бумаги иностранцам.
"Ищут советские документы, чертежи и вывозят их к себе, никто им не мешает это делать, они новые хозяева", - добавил подпольщик.
Ранее РИА Новости сообщили в подполье, что иностранные наемники стали часто посещать стоящий в Николаеве крейсер "Украина" и, возможно, организуют там штаб.
"Именно представители скандинавских стран были ранее замечены у крейсера "Украина". Они интересовались его состоянием и устройством", - уточнили в подполье.