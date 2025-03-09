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Датчане берут под контроль судостроение в Николаеве, сообщило подполье - РИА Новости, 09.03.2025
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07:39 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/nikolaev-2003877610.html
Датчане берут под контроль судостроение в Николаеве, сообщило подполье
Датчане берут под контроль судостроение в Николаеве, сообщило подполье - РИА Новости, 09.03.2025
Датчане берут под контроль судостроение в Николаеве, сообщило подполье
Представители скандинавских стран, в том числе Дании, контролируют работу всех судостроительных предприятий в украинском Николаеве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T07:39:00+03:00
2025-03-09T07:39:00+03:00
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Представители скандинавских стран, в том числе Дании, контролируют работу всех судостроительных предприятий в украинском Николаеве, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. "Гражданские из скандинавских стран уже активно работают на судостроительных предприятиях в Николаеве, ведут себя как хозяева и начальники. Особенно выделяются датчане, их много", - сообщил источник. Также, по словам источника, представители скандинавского бизнеса интересуются советскими разработками, планируя использовать исследования и чертежи в производстве. На Украине они не были интересны и хранились в архивах, некоторые под грифом "секретно", что не мешает сейчас отдавать бумаги иностранцам. "Ищут советские документы, чертежи и вывозят их к себе, никто им не мешает это делать, они новые хозяева", - добавил подпольщик. Ранее РИА Новости сообщили в подполье, что иностранные наемники стали часто посещать стоящий в Николаеве крейсер "Украина" и, возможно, организуют там штаб. "Именно представители скандинавских стран были ранее замечены у крейсера "Украина". Они интересовались его состоянием и устройством", - уточнили в подполье.
https://ria.ru/20250116/naemniki-1993938073.html
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в мире, николаев (украина), дания, украина
В мире, Николаев (Украина), Дания, Украина
Датчане берут под контроль судостроение в Николаеве, сообщило подполье

Датчане берут под контроль все судостроительные предприятия в Николаеве

© РИА Новости / Алексей ВовкЧерноморский судостроительный завод в Николаеве
Черноморский судостроительный завод в Николаеве - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Алексей Вовк
Черноморский судостроительный завод в Николаеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Представители скандинавских стран, в том числе Дании, контролируют работу всех судостроительных предприятий в украинском Николаеве, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.
"Гражданские из скандинавских стран уже активно работают на судостроительных предприятиях в Николаеве, ведут себя как хозяева и начальники. Особенно выделяются датчане, их много", - сообщил источник.
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Также, по словам источника, представители скандинавского бизнеса интересуются советскими разработками, планируя использовать исследования и чертежи в производстве. На Украине они не были интересны и хранились в архивах, некоторые под грифом "секретно", что не мешает сейчас отдавать бумаги иностранцам.
"Ищут советские документы, чертежи и вывозят их к себе, никто им не мешает это делать, они новые хозяева", - добавил подпольщик.
Ранее РИА Новости сообщили в подполье, что иностранные наемники стали часто посещать стоящий в Николаеве крейсер "Украина" и, возможно, организуют там штаб.
"Именно представители скандинавских стран были ранее замечены у крейсера "Украина". Они интересовались его состоянием и устройством", - уточнили в подполье.
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