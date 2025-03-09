https://ria.ru/20250309/nauka-2003680167.html

"Вы сильно удивитесь!". Ученые выяснили, чем пахнут мумии Древнего Египта

"Вы сильно удивитесь!". Ученые выяснили, чем пахнут мумии Древнего Египта - РИА Новости, 09.03.2025

"Вы сильно удивитесь!". Ученые выяснили, чем пахнут мумии Древнего Египта

Какой запах у мумий? Этим вопросом всерьез озадачилась группа ученых из Калифорнийского и Люблянского университетов и выяснила, чем пахнут девять мумий,... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T08:42:00+03:00

2025-03-09T08:42:00+03:00

2025-03-09T08:42:00+03:00

древний египет

европа

наука

наука

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Какой запах у мумий? Этим вопросом всерьез озадачилась группа ученых из Калифорнийского и Люблянского университетов и выяснила, чем пахнут девять мумий, хранящиеся в Египетском национальном музее. Результаты исследований они опубликовали в журнале Journal of the American Chemical Society.Зачем это ученым?На первый взгляд неискушенному читателю может показаться, что ученые заняты какой-то ерундой, но это только на первый взгляд. На самом деле за исследованием стоят довольно понятные и практичные вещи.Изучение запаха мумий — это не простое любопытство. Полученные результаты могут помочь в сохранении древних реликвий, так как расширяют наши знания о процессе бальзамирования тел умерших, который применялся в Древнем Египте.Дело в том, что, помимо основной цели мумификации — сохранить как можно лучше тело покойного для загробной жизни, - необходимо было избавить его от отвратительного запаха разложения, поскольку древние египтяне ассоциировали приятные ароматы не только с чистотой и непорочностью, но и с богами, которым они поклонялись.Для них было очень важно, чтобы от мумии исходил приятный запах.Причем выполняли свою работу по мумификации в Древнем Египте столь качественно, что даже сегодня, несмотря на прошедшие тысячелетия, этот запах можно почувствовать.Научные приборы и люди-"нюхачи"К своей задаче ученые подошли со всей серьезностью. При анализе запахов использовались несколько различных методов.Например, на одном из этапов исследования каждую из отобранных мумий из каирского музея, нюхали специально обученные люди-"нюхачи" с очень острым обонянием, и оценивали их ароматы по степени интенсивности, качества и приятности.Далее в дело пошли научные приборы: газовый хроматограф в сочетании с масс-спектрометром для измерения и количественной оценки химических веществ в воздухе.В итоге исследователи смогли подробно описать запах каждой из девяти мумий.Вывод ученых: забальзамированные более пяти тысяч лет назад тела источают приятный запах, в котором преобладают древесные, пряные и сладкие ноты.Этого удалось добиться благодаря материалам, которые использовались для бальзамирования тел, среди которых ароматизированные воски, хвойные смолы, масла сосны, кедра и можжевельника, а также смолы камеди — ладан и мирра.В настоящий момент учёные попытаются воссоздать аутентичный запах древнеегипетских мумий, чтобы полностью погрузить посетителей каирского музея в ту самую атмосферу Древнего Египта.Не только нюхали, но и елиВозможно, у кого-то из читателей закралась мысль: "Может, ученые еще на вкус попробовали "несчастных мумий"?Спешу разочаровать, в этом не было никакой необходимости, в Европе в Средние Века мумий употребляли в пищу в огромных количествах.Где-то с XV века среди европейцев массово распространилось поверье о целебных свойствах мумий.Произошло это из-за неправильного перевода трактата арабского врачевателя и ученого Ибн Сины, которого в Европе лучше знают по имени Авиценна.В своем труде, созданном в середине XI века, он описал эффективность препарата "мумие" или "мумия" для лечения целого ряда недугов — от тошноты до ушибов, переломов, язв и абсцессов тканей. Однако подразумевал он не забальзамированные тела древних египтян, а природный битум.Из-за этой ошибки в Европе в течение нескольких веков из мумий делали "целебный" порошок, который потом добавляли в пищу.Даже один из основателей современной хирургии, и личный доктор французских монархов Амбруаз Паре, живший в 1510-1590 годах, признавался, что лично сотни раз прописывал королям "мумию". Правда, честно потом говорил, что ни разу не наблюдал никакого лечебного эффекта этого "препарата".Какие мумии на вкусСогласно лондонской фармакопее 1747 года вкус у содержимого черепа мумий "резкий и горьковатый".Только в XVIII веке европейское общество осознает, что лечение "мумией" - обычный обман и шарлатанство.Так что "опасаться", что какой-то "нюхач" в научных целях попробовал мумию, совсем не нужно.В общем, мумии до сих пор продолжают подкидывать сюрпризы ученым, вовлекая их во все новые интересные исследования. Можно только поражаться мастерству бальзамировщиков древности, способных удивить нас даже в настоящее время.

https://ria.ru/20250222/yazyk-2000790389.html

древний египет

европа

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древний египет, европа, наука