https://ria.ru/20250309/musk-2003889663.html
Маск рассказал, что будет с ВСУ, если он отключит Starlink
Маск рассказал, что будет с ВСУ, если он отключит Starlink - РИА Новости, 09.03.2025
Маск рассказал, что будет с ВСУ, если он отключит Starlink
Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети Х, что система спутникового интернета Starlink - костяк украинской армии и, если он решит отключить ее,... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T09:55:00+03:00
2025-03-09T09:55:00+03:00
2025-03-09T09:55:00+03:00
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети Х, что система спутникового интернета Starlink - костяк украинской армии и, если он решит отключить ее, линия фронта ВСУ рухнет. "Моя система Starlink — это костяк украинской армии. Вся их линия фронта рухнет, если я ее отключу", - написал Маск. Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее владелец Starlink, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Маск опроверг эту информацию.
https://ria.ru/20250309/mask-2003885061.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, илон маск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, США, Илон Маск, Вооруженные силы Украины
Маск рассказал, что будет с ВСУ, если он отключит Starlink
Маск назвал Starlink костяком ВСУ, при его отключении вся линия фронта рухнет