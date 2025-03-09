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Маск рассказал, что будет с ВСУ, если он отключит Starlink - РИА Новости, 09.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:55 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/musk-2003889663.html
Маск рассказал, что будет с ВСУ, если он отключит Starlink
Маск рассказал, что будет с ВСУ, если он отключит Starlink - РИА Новости, 09.03.2025
Маск рассказал, что будет с ВСУ, если он отключит Starlink
Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети Х, что система спутникового интернета Starlink - костяк украинской армии и, если он решит отключить ее,... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T09:55:00+03:00
2025-03-09T09:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
сша
илон маск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети Х, что система спутникового интернета Starlink - костяк украинской армии и, если он решит отключить ее, линия фронта ВСУ рухнет. "Моя система Starlink — это костяк украинской армии. Вся их линия фронта рухнет, если я ее отключу", - написал Маск. Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее владелец Starlink, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Маск опроверг эту информацию.
https://ria.ru/20250309/mask-2003885061.html
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в мире, технологии, сша, илон маск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, США, Илон Маск, Вооруженные силы Украины
Маск рассказал, что будет с ВСУ, если он отключит Starlink

Маск назвал Starlink костяком ВСУ, при его отключении вся линия фронта рухнет

© AP Photo / Susan WalshИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети Х, что система спутникового интернета Starlink - костяк украинской армии и, если он решит отключить ее, линия фронта ВСУ рухнет.
"Моя система Starlink — это костяк украинской армии. Вся их линия фронта рухнет, если я ее отключу", - написал Маск.
Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее владелец Starlink, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Маск опроверг эту информацию.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Маск назвал ключ к решению украинского конфликта
09:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииСШАИлон МаскВооруженные силы Украины
 
 
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