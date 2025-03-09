https://ria.ru/20250309/musk-2003889663.html

Маск рассказал, что будет с ВСУ, если он отключит Starlink

Маск рассказал, что будет с ВСУ, если он отключит Starlink - РИА Новости, 09.03.2025

Маск рассказал, что будет с ВСУ, если он отключит Starlink

Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети Х, что система спутникового интернета Starlink - костяк украинской армии и, если он решит отключить ее,... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T09:55:00+03:00

2025-03-09T09:55:00+03:00

2025-03-09T09:55:00+03:00

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети Х, что система спутникового интернета Starlink - костяк украинской армии и, если он решит отключить ее, линия фронта ВСУ рухнет. "Моя система Starlink — это костяк украинской армии. Вся их линия фронта рухнет, если я ее отключу", - написал Маск. Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее владелец Starlink, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Маск опроверг эту информацию.

https://ria.ru/20250309/mask-2003885061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, технологии, сша, илон маск, вооруженные силы украины