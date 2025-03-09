https://ria.ru/20250309/moshennichestvo-2003866597.html

В Москве мужчина потерял полмиллиона рублей, пытаясь купить криптовалюту

В Москве мужчина потерял полмиллиона рублей, пытаясь купить криптовалюту - РИА Новости, 09.03.2025

В Москве мужчина потерял полмиллиона рублей, пытаясь купить криптовалюту

Мужчина в Москве обратился в полицию после того, как лишился полмиллиона рублей, пытаясь купить криптовалюту в приложении Bybit, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T01:58:00+03:00

2025-03-09T01:58:00+03:00

2025-03-09T01:58:00+03:00

москва

дубай

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мужчина в Москве обратился в полицию после того, как лишился полмиллиона рублей, пытаясь купить криптовалюту в приложении Bybit, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, в четверг в полицию обратился 39-летний житель столицы, который рассказал, что потерял полмиллиона рублей, пытаясь купить крипту. "По предварительным данным, мужчина пытался купить криптовалюту на 500 тысяч рублей в приложении биржи Bybit. Деньги он перевел продавцу", - сказал собеседник агентства. Однако, со слов заявителя, после перевода продавец пропал вместе с деньгами. Сейчас по данному факту проводится проверка. Криптобиржа Bybit была основана в 2018 году, насчитывает более 40 миллионов пользователей во всем мире. Штаб-квартира располагается в Дубае, ОАЭ.

https://ria.ru/20250307/moshenniki-2003527978.html

https://ria.ru/20250228/moshenniki-2002094951.html

москва

дубай

оаэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, дубай, оаэ, происшествия