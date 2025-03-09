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В Москве мужчина потерял полмиллиона рублей, пытаясь купить криптовалюту - РИА Новости, 09.03.2025
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01:58 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/moshennichestvo-2003866597.html
В Москве мужчина потерял полмиллиона рублей, пытаясь купить криптовалюту
В Москве мужчина потерял полмиллиона рублей, пытаясь купить криптовалюту - РИА Новости, 09.03.2025
В Москве мужчина потерял полмиллиона рублей, пытаясь купить криптовалюту
Мужчина в Москве обратился в полицию после того, как лишился полмиллиона рублей, пытаясь купить криптовалюту в приложении Bybit, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T01:58:00+03:00
2025-03-09T01:58:00+03:00
москва
дубай
оаэ
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мужчина в Москве обратился в полицию после того, как лишился полмиллиона рублей, пытаясь купить криптовалюту в приложении Bybit, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, в четверг в полицию обратился 39-летний житель столицы, который рассказал, что потерял полмиллиона рублей, пытаясь купить крипту. "По предварительным данным, мужчина пытался купить криптовалюту на 500 тысяч рублей в приложении биржи Bybit. Деньги он перевел продавцу", - сказал собеседник агентства. Однако, со слов заявителя, после перевода продавец пропал вместе с деньгами. Сейчас по данному факту проводится проверка. Криптобиржа Bybit была основана в 2018 году, насчитывает более 40 миллионов пользователей во всем мире. Штаб-квартира располагается в Дубае, ОАЭ.
https://ria.ru/20250307/moshenniki-2003527978.html
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москва, дубай, оаэ, происшествия
Москва, Дубай, ОАЭ, Происшествия
В Москве мужчина потерял полмиллиона рублей, пытаясь купить криптовалюту

В Москве мужчина потерял 500 тысяч рублей, пытаясь купить криптовалюту в Bybit

© Fotolia / Sven GrundmannРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© Fotolia / Sven Grundmann
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мужчина в Москве обратился в полицию после того, как лишился полмиллиона рублей, пытаясь купить криптовалюту в приложении Bybit, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника, в четверг в полицию обратился 39-летний житель столицы, который рассказал, что потерял полмиллиона рублей, пытаясь купить крипту.
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"По предварительным данным, мужчина пытался купить криптовалюту на 500 тысяч рублей в приложении биржи Bybit. Деньги он перевел продавцу", - сказал собеседник агентства.
Однако, со слов заявителя, после перевода продавец пропал вместе с деньгами. Сейчас по данному факту проводится проверка.
Криптобиржа Bybit была основана в 2018 году, насчитывает более 40 миллионов пользователей во всем мире. Штаб-квартира располагается в Дубае, ОАЭ.
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