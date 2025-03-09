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Потери ВСУ в зоне действия группировки "Запад" составили до 255 военных
Потери ВСУ в зоне действия группировки "Запад" составили до 255 военных - РИА Новости, 09.03.2025
Потери ВСУ в зоне действия группировки "Запад" составили до 255 военных
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 255 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T13:12:00+03:00
2025-03-09T13:12:00+03:00
2025-03-09T13:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 255 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Моначиновка, Загоруйковка, Кондрашовка, Купянск, Подвысокое, Гороховатка Харьковской области, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 255 военнослужащих, десять автомобилей, два орудия полевой артиллерии западного производства, станции радиоэлектронной борьбы "Полонез" и "Нота", а также склад боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Потери ВСУ в зоне действия группировки "Запад" составили до 255 военных
МО: потери ВСУ в зоне действия группировки "Запад" составили до 255 человек