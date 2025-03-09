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Потери ВСУ в зоне действия группировки "Запад" составили до 255 военных - РИА Новости, 09.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 09.03.2025 (обновлено: 13:19 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/mo-2003911230.html
Потери ВСУ в зоне действия группировки "Запад" составили до 255 военных
Потери ВСУ в зоне действия группировки "Запад" составили до 255 военных - РИА Новости, 09.03.2025
Потери ВСУ в зоне действия группировки "Запад" составили до 255 военных
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 255 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T13:12:00+03:00
2025-03-09T13:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 255 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Моначиновка, Загоруйковка, Кондрашовка, Купянск, Подвысокое, Гороховатка Харьковской области, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 255 военнослужащих, десять автомобилей, два орудия полевой артиллерии западного производства, станции радиоэлектронной борьбы "Полонез" и "Нота", а также склад боеприпасов.
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вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Потери ВСУ в зоне действия группировки "Запад" составили до 255 военных

МО: потери ВСУ в зоне действия группировки "Запад" составили до 255 человек

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 255 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Моначиновка, Загоруйковка, Кондрашовка, Купянск, Подвысокое, Гороховатка Харьковской области, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 255 военнослужащих, десять автомобилей, два орудия полевой артиллерии западного производства, станции радиоэлектронной борьбы "Полонез" и "Нота", а также склад боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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