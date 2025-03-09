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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 09.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:11 09.03.2025 (обновлено: 13:18 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/mo-2003910906.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 09.03.2025
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"
Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 580 военнослужащих,... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T13:11:00+03:00
2025-03-09T13:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
зверево
алексеевка
красноармейск
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 580 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, двух егерских бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ульяновка, Красноармейск, Зверево, Котлино, Шевченко, Успеновка, Удачное, Петровское, Новопавловка, Димитров, Миролюбовка, Алексеевка и Срибное Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 580 военнослужащих, два бронетранспортера М113 и боевую бронированную машину MaxxPro производства США, бронетранспортер VAB производства Франции, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
зверево
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вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), зверево, алексеевка, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Зверево, Алексеевка, Красноармейск
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"

МО: ВСУ потеряли до 580 человек в зоне действия группировки Центр

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 580 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, двух егерских бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ульяновка, Красноармейск, Зверево, Котлино, Шевченко, Успеновка, Удачное, Петровское, Новопавловка, Димитров, Миролюбовка, Алексеевка и Срибное Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 580 военнослужащих, два бронетранспортера М113 и боевую бронированную машину MaxxPro производства США, бронетранспортер VAB производства Франции, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ЗверевоАлексеевкаКрасноармейск
 
 
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