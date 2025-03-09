https://ria.ru/20250309/mo-2003910906.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 09.03.2025

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"

Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 580 военнослужащих,... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T13:11:00+03:00

2025-03-09T13:11:00+03:00

2025-03-09T13:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

зверево

алексеевка

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 580 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, двух егерских бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ульяновка, Красноармейск, Зверево, Котлино, Шевченко, Успеновка, Удачное, Петровское, Новопавловка, Димитров, Миролюбовка, Алексеевка и Срибное Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 580 военнослужащих, два бронетранспортера М113 и боевую бронированную машину MaxxPro производства США, бронетранспортер VAB производства Франции, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

зверево

алексеевка

красноармейск

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вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), зверево, алексеевка, красноармейск