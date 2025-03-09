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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 09.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 09.03.2025 (обновлено: 14:44 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/mo-2003910423.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 09.03.2025
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T13:09:00+03:00
2025-03-09T14:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
волчанск
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, девять автомобилей, четыре артиллерийских орудия. Уничтожен узел связи", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия
харьковская область
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вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Волчанск
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"

МО: на Харьковском направлении потери ВСУ составили до 50 человек

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 120мм миномета ВС РФ
Боевая работа расчета 120мм миномета ВС РФ - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета 120мм миномета ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, девять автомобилей, четыре артиллерийских орудия. Уничтожен узел связи", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская областьВолчанск
 
 
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