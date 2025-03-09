https://ria.ru/20250309/mo-2003910423.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 09.03.2025

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"

ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T13:09:00+03:00

2025-03-09T13:09:00+03:00

2025-03-09T14:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

волчанск

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, девять автомобилей, четыре артиллерийских орудия. Уничтожен узел связи", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область

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вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, волчанск