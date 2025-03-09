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В Минобороны рассказали об освобождении хутора Новенькое в Сумской области - РИА Новости, 09.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 09.03.2025 (обновлено: 12:09 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/mo-2003904075.html
В Минобороны рассказали об освобождении хутора Новенькое в Сумской области
В Минобороны рассказали об освобождении хутора Новенькое в Сумской области - РИА Новости, 09.03.2025
В Минобороны рассказали об освобождении хутора Новенькое в Сумской области
Подразделения группировки войск "Север" освободили хутор Новенькое в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T12:05:00+03:00
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специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" освободили хутор Новенькое в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены хутор Новенькое в Сумской области", - говорится в сообщении.
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сумская область
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вооруженные силы рф, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Сумская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали об освобождении хутора Новенькое в Сумской области

МО: ВС РФ освободили хутор Новенькое в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" освободили хутор Новенькое в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены хутор Новенькое в Сумской области", - говорится в сообщении.
Работа расчета 122-мм миномета ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФСумская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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