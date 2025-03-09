https://ria.ru/20250309/mo-2003904075.html
В Минобороны рассказали об освобождении хутора Новенькое в Сумской области
В Минобороны рассказали об освобождении хутора Новенькое в Сумской области - РИА Новости, 09.03.2025
В Минобороны рассказали об освобождении хутора Новенькое в Сумской области
Подразделения группировки войск "Север" освободили хутор Новенькое в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T12:05:00+03:00
2025-03-09T12:05:00+03:00
2025-03-09T12:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" освободили хутор Новенькое в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены хутор Новенькое в Сумской области", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы рф, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Сумская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали об освобождении хутора Новенькое в Сумской области
МО: ВС РФ освободили хутор Новенькое в Сумской области