https://ria.ru/20250309/mo-2003904075.html

В Минобороны рассказали об освобождении хутора Новенькое в Сумской области

В Минобороны рассказали об освобождении хутора Новенькое в Сумской области - РИА Новости, 09.03.2025

В Минобороны рассказали об освобождении хутора Новенькое в Сумской области

Подразделения группировки войск "Север" освободили хутор Новенькое в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T12:05:00+03:00

2025-03-09T12:05:00+03:00

2025-03-09T12:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

сумская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" освободили хутор Новенькое в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены хутор Новенькое в Сумской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250309/kurskaya-2003904170.html

сумская область

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2025

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вооруженные силы рф, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф)