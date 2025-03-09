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На МКАД восстановили движение после столкновения нескольких машин
На МКАД восстановили движение после столкновения нескольких машин - РИА Новости, 09.03.2025
На МКАД восстановили движение после столкновения нескольких машин
Движение на внутренней стороне 37-го километра МКАД в Москве, где произошло ДТП, восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T12:56:00+03:00
2025-03-09T12:56:00+03:00
2025-03-09T12:56:00+03:00
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Движение на внутренней стороне 37-го километра МКАД в Москве, где произошло ДТП, восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта. Ранее дептранс сообщал, что несколько машин столкнулись на внутренней стороне 37-го километра МКАД в Москве, движение было затруднено. "Движение на внутренней стороне 37-го км МКАД восстановлено", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, мкад, дтп
Москва, Происшествия, МКАД, ДТП
На МКАД восстановили движение после столкновения нескольких машин
На внутренней стороне 37-го км МКАД восстановили движение после ДТП