https://ria.ru/20250309/mkad-2003909189.html

На МКАД восстановили движение после столкновения нескольких машин

На МКАД восстановили движение после столкновения нескольких машин - РИА Новости, 09.03.2025

На МКАД восстановили движение после столкновения нескольких машин

Движение на внутренней стороне 37-го километра МКАД в Москве, где произошло ДТП, восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T12:56:00+03:00

2025-03-09T12:56:00+03:00

2025-03-09T12:56:00+03:00

москва

происшествия

мкад

дтп

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Движение на внутренней стороне 37-го километра МКАД в Москве, где произошло ДТП, восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта. Ранее дептранс сообщал, что несколько машин столкнулись на внутренней стороне 37-го километра МКАД в Москве, движение было затруднено. "Движение на внутренней стороне 37-го км МКАД восстановлено", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250308/dtp-2003825338.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, происшествия, мкад, дтп