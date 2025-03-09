https://ria.ru/20250309/minoborony-2003926984.html

Бойцы "Востока" закрепились в освобожденном Константинополе в ДНР

Бойцы "Востока" закрепились в освобожденном Константинополе в ДНР - РИА Новости, 09.03.2025

Бойцы "Востока" закрепились в освобожденном Константинополе в ДНР

Бойцы группировки "Восток" закрепились в освобожденном Константинополе в ДНР после зачистки села, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T15:26:00+03:00

2025-03-09T15:26:00+03:00

2025-03-09T15:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

сумская область

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003928036_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_32921be1062be80dad1f1ca184866dca.jpg

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Бойцы группировки "Восток" закрепились в освобожденном Константинополе в ДНР после зачистки села, сообщило Минобороны."На данный момент военнослужащие провели зачистку и закрепились в поселке. Потери противника составили более 50 боевиков", — говорится в релизе.В министерстве уточнили, что для поддержки штурмовых подразделений и ликвидации позиций ВСУ задействовали расчеты артиллерии, ударных дронов, в том числе с системами сбросов боеприпасов.Военнослужащие подняли российские флаги над Константинополем, также водрузили копии Знамени Победы на административных зданиях.Незадолго до этого в воскресенье Минобороны сообщило о взятии села Лебедевка в Курской области и хутора Новенькое в Сумской области.

https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

сумская область

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поднятие российского флага над освобожденным Константинополем в ДНР Минобороны показало кадры боев за Константинополь в ДНР и поднятие российского флага над освобожденным населенным пунктом. 2025-03-09T15:26 true PT1M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сумская область, курская область