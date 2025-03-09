https://ria.ru/20250309/minoborony-2003926984.html
Бойцы "Востока" закрепились в освобожденном Константинополе в ДНР
Бойцы "Востока" закрепились в освобожденном Константинополе в ДНР - РИА Новости, 09.03.2025
Бойцы "Востока" закрепились в освобожденном Константинополе в ДНР
Бойцы группировки "Восток" закрепились в освобожденном Константинополе в ДНР после зачистки села, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T15:26:00+03:00
2025-03-09T15:26:00+03:00
2025-03-09T15:56:00+03:00
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Бойцы группировки "Восток" закрепились в освобожденном Константинополе в ДНР после зачистки села, сообщило Минобороны."На данный момент военнослужащие провели зачистку и закрепились в поселке. Потери противника составили более 50 боевиков", — говорится в релизе.В министерстве уточнили, что для поддержки штурмовых подразделений и ликвидации позиций ВСУ задействовали расчеты артиллерии, ударных дронов, в том числе с системами сбросов боеприпасов.Военнослужащие подняли российские флаги над Константинополем, также водрузили копии Знамени Победы на административных зданиях.Незадолго до этого в воскресенье Минобороны сообщило о взятии села Лебедевка в Курской области и хутора Новенькое в Сумской области.
https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Поднятие российского флага над освобожденным Константинополем в ДНР
Минобороны показало кадры боев за Константинополь в ДНР и поднятие российского флага над освобожденным населенным пунктом.
2025-03-09T15:26
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сумская область, Курская область
Бойцы "Востока" закрепились в освобожденном Константинополе в ДНР
Бойцы "Востока" провели зачистку и закрепились в освобожденном Константинополе