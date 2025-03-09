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Бойцы "Востока" закрепились в освобожденном Константинополе в ДНР - РИА Новости, 09.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:26 09.03.2025 (обновлено: 15:56 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/minoborony-2003926984.html
Бойцы "Востока" закрепились в освобожденном Константинополе в ДНР
Бойцы "Востока" закрепились в освобожденном Константинополе в ДНР - РИА Новости, 09.03.2025
Бойцы "Востока" закрепились в освобожденном Константинополе в ДНР
Бойцы группировки "Восток" закрепились в освобожденном Константинополе в ДНР после зачистки села, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T15:26:00+03:00
2025-03-09T15:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сумская область
курская область
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Бойцы группировки "Восток" закрепились в освобожденном Константинополе в ДНР после зачистки села, сообщило Минобороны."На данный момент военнослужащие провели зачистку и закрепились в поселке. Потери противника составили более 50 боевиков", — говорится в релизе.В министерстве уточнили, что для поддержки штурмовых подразделений и ликвидации позиций ВСУ задействовали расчеты артиллерии, ударных дронов, в том числе с системами сбросов боеприпасов.Военнослужащие подняли российские флаги над Константинополем, также водрузили копии Знамени Победы на административных зданиях.Незадолго до этого в воскресенье Минобороны сообщило о взятии села Лебедевка в Курской области и хутора Новенькое в Сумской области.
https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html
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Поднятие российского флага над освобожденным Константинополем в ДНР
Минобороны показало кадры боев за Константинополь в ДНР и поднятие российского флага над освобожденным населенным пунктом.
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сумская область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сумская область, Курская область
Бойцы "Востока" закрепились в освобожденном Константинополе в ДНР

Бойцы "Востока" провели зачистку и закрепились в освобожденном Константинополе

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Бойцы группировки "Восток" закрепились в освобожденном Константинополе в ДНР после зачистки села, сообщило Минобороны.
"На данный момент военнослужащие провели зачистку и закрепились в поселке. Потери противника составили более 50 боевиков", — говорится в релизе.
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Константинополь в ДНР
Подразделения группировки войск Восток освободили село Константинополь в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Константинополь в ДНР

В воскресенье ведомство объявило о взятии Константинополя бойцами группировки "Восток". Село находится в 17 километрах к западу от Курахова и 21 километре к северу от Великой Новоселки. Его освобождение позволит приблизиться к западным границам ДНР.

В министерстве уточнили, что для поддержки штурмовых подразделений и ликвидации позиций ВСУ задействовали расчеты артиллерии, ударных дронов, в том числе с системами сбросов боеприпасов.
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Военнослужащие подняли российские флаги над Константинополем, также водрузили копии Знамени Победы на административных зданиях.
Незадолго до этого в воскресенье Минобороны сообщило о взятии села Лебедевка в Курской области и хутора Новенькое в Сумской области.
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