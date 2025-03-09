https://ria.ru/20250309/medvedev-2003928493.html

Медведев заявил о практически полном окружении ВСУ в Курской области

Медведев заявил о практически полном окружении ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.03.2025

Медведев заявил о практически полном окружении ВСУ в Курской области

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя успехи российских военных в Курской области, заявил, что "крышка дымящегося котла практически... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T15:33:00+03:00

2025-03-09T15:33:00+03:00

2025-03-09T15:46:00+03:00

вооруженные силы украины

курская область

специальная военная операция на украине

валерий герасимов

владимир путин

брянская область

дмитрий медведев

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя успехи российских военных в Курской области, заявил, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление продолжается."Крышка дымящегося котла практически закрыта. Наступление продолжается. Так держать!" - написал Медведев в своем Telegram-канале, говоря о продвижении российских военных в Курской области.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.

https://ria.ru/20250308/ekspert-2003790577.html

курская область

брянская область

россия

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вооруженные силы украины, курская область, валерий герасимов, владимир путин, брянская область, дмитрий медведев, россия, безопасность