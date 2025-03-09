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Медведев заявил о практически полном окружении ВСУ в Курской области
Медведев заявил о практически полном окружении ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.03.2025
Медведев заявил о практически полном окружении ВСУ в Курской области
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя успехи российских военных в Курской области, заявил, что "крышка дымящегося котла практически... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T15:33:00+03:00
2025-03-09T15:33:00+03:00
2025-03-09T15:46:00+03:00
вооруженные силы украины
курская область
специальная военная операция на украине
валерий герасимов
владимир путин
брянская область
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя успехи российских военных в Курской области, заявил, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление продолжается."Крышка дымящегося котла практически закрыта. Наступление продолжается. Так держать!" - написал Медведев в своем Telegram-канале, говоря о продвижении российских военных в Курской области.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
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вооруженные силы украины, курская область, валерий герасимов, владимир путин, брянская область, дмитрий медведев, россия, безопасность
Вооруженные силы Украины, Курская область, Специальная военная операция на Украине, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Брянская область, Дмитрий Медведев, Россия, Безопасность
Медведев заявил о практически полном окружении ВСУ в Курской области
Медведев: наступление в Курской области продолжается, крышка котла почти закрыта