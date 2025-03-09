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Медведев посоветовал Макрону быть осторожнее с ядерным арсеналом
Медведев посоветовал Макрону быть осторожнее с ядерным арсеналом - РИА Новости, 09.03.2025
Медведев посоветовал Макрону быть осторожнее с ядерным арсеналом
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с предупреждением быть осторожнее со своим ядерным арсеналом. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T14:22:00+03:00
2025-03-09T14:22:00+03:00
2025-03-09T14:22:00+03:00
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с предупреждением быть осторожнее со своим ядерным арсеналом. В своем аккаунте в соцсети X Медведев опубликовал фото с текстом, где перечислены различные утверждения, среди которых слова о том, что Россия изолирована, а санкции разрушат ее экономику, а также что Запад будет поддерживать киевский режим и должен нанести стратегическое поражение России. "Что из этого вышло? Ни черта! Вы испачкались, дамы и господа", - гласит текст. Кроме того, на опубликованном изображении сделана дополнительная надпись от руки. "P.S. Эй, Микрон (Макрон - ред.)! Осторожнее со своим ядерным арсеналом!", - следует из подписи. Медведев прокомментировал эту фотографию словами о том, что "они покупали лестницу в рай, а оказались на дороге в ад". Французский президент Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250306/rossiya-2003455675.html
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россия, франция, москва, эммануэль макрон, дмитрий медведев, дмитрий песков, нато, евросоюз, в мире
Россия, Франция, Москва, Эммануэль Макрон, Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз, В мире
Медведев посоветовал Макрону быть осторожнее с ядерным арсеналом
Медведев призвал Макрона быть осторожнее с ядерным арсеналом Франции