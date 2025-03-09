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Маск назвал отказ в участии Джорджеску в выборах безумием - РИА Новости, 09.03.2025
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21:47 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/mask-2003968414.html
Маск назвал отказ в участии Джорджеску в выборах безумием
Маск назвал отказ в участии Джорджеску в выборах безумием - РИА Новости, 09.03.2025
Маск назвал отказ в участии Джорджеску в выборах безумием
Глава департамента государственной эффективности США (DOGE), американский предприниматель Илон Маск назвал решение ЦИК Румынии отклонить кандидатуру Кэлина... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T21:47:00+03:00
2025-03-09T21:47:00+03:00
в мире
президентские выборы в румынии — 2024
кэлин джеорджеску
илон маск
румыния
сша
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE), американский предприниматель Илон Маск назвал решение ЦИК Румынии отклонить кандидатуру Кэлина Джеорджеску безумием в соцсети Х. "Это безумие!" - написал Маск, комментируя публикацию с новостным сообщением о решении ЦИК Румынии. Джеорджеску сообщил в пятницу, что подал документы в Центральное избирательное бюро, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата на пост главы Румынии. В тот же день было подано две жалобы в Конституционный суд Румынии (КС) против этой регистрации. КС сообщил в субботу, что отклонил жалобы против регистрации Джеорджеску в качестве кандидата в президенты Румынии. Согласно местному законодательству, ЦИК может принимать решение о регистрации кандидатом только после решения КС. В воскресенье источники телеканала Digi24 сообщили, что Центральное избирательное бюро Румынии приняло решение отклонить кандидатуру Джеорджеску. В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
https://ria.ru/20250220/mask-2000656484.html
https://ria.ru/20250309/rumynija-2003967500.html
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в мире, президентские выборы в румынии — 2024, кэлин джеорджеску, илон маск, румыния, сша
В мире, Президентские выборы в Румынии — 2024, Кэлин Джеорджеску, Илон Маск, Румыния, США
Маск назвал отказ в участии Джорджеску в выборах безумием

Маск назвал решение ЦИК Румынии отклонить кандидатуру Джеорджеску безумием

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE), американский предприниматель Илон Маск назвал решение ЦИК Румынии отклонить кандидатуру Кэлина Джеорджеску безумием в соцсети Х.
"Это безумие!" - написал Маск, комментируя публикацию с новостным сообщением о решении ЦИК Румынии.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Маск раскритиковал главу конституционного суда Румынии
20 февраля, 21:30
Джеорджеску сообщил в пятницу, что подал документы в Центральное избирательное бюро, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата на пост главы Румынии. В тот же день было подано две жалобы в Конституционный суд Румынии (КС) против этой регистрации. КС сообщил в субботу, что отклонил жалобы против регистрации Джеорджеску в качестве кандидата в президенты Румынии. Согласно местному законодательству, ЦИК может принимать решение о регистрации кандидатом только после решения КС. В воскресенье источники телеканала Digi24 сообщили, что Центральное избирательное бюро Румынии приняло решение отклонить кандидатуру Джеорджеску.
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
В Румынии обвинили ЦИК в продолжении госпереворота
Вчера, 21:33
В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Румынии - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
ЕС не остановится на Румынии в попытке подавить инакомыслие, заявили в СВР
4 марта, 14:58
 
В миреПрезидентские выборы в Румынии — 2024Кэлин ДжеорджескуИлон МаскРумынияСША
 
 
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