Маск назвал отказ в участии Джорджеску в выборах безумием
Маск назвал решение ЦИК Румынии отклонить кандидатуру Джеорджеску безумием
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE), американский предприниматель Илон Маск назвал решение ЦИК Румынии отклонить кандидатуру Кэлина Джеорджеску безумием в соцсети Х.
Маск раскритиковал главу конституционного суда Румынии
20 февраля, 21:30
Джеорджеску сообщил в пятницу, что подал документы в Центральное избирательное бюро, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата на пост главы Румынии. В тот же день было подано две жалобы в Конституционный суд Румынии (КС) против этой регистрации. КС сообщил в субботу, что отклонил жалобы против регистрации Джеорджеску в качестве кандидата в президенты Румынии. Согласно местному законодательству, ЦИК может принимать решение о регистрации кандидатом только после решения КС. В воскресенье источники телеканала Digi24 сообщили, что Центральное избирательное бюро Румынии приняло решение отклонить кандидатуру Джеорджеску.
В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.