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Starlink никогда не отключит терминалы на Украине, заявил Маск - РИА Новости, 09.03.2025
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20:41 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/mask-2003961280.html
Starlink никогда не отключит терминалы на Украине, заявил Маск
Starlink никогда не отключит терминалы на Украине, заявил Маск - РИА Новости, 09.03.2025
Starlink никогда не отключит терминалы на Украине, заявил Маск
Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что, несмотря на его несогласие с политикой Киева, системы спутникового интернета Starlink никогда не РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T20:41:00+03:00
2025-03-09T20:41:00+03:00
в мире
украина
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илон маск
радослав сикорский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что, несмотря на его несогласие с политикой Киева, системы спутникового интернета Starlink никогда не отключат свои терминалы на Украине. Ранее Маск заявил, что система Starlink - костяк украинской армии и, если он решит отключить ее, линия фронта ВСУ рухнет. &quot;Чтобы быть предельно ясным, не важно, насколько я не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы. Я просто объясняю, что без Starlink украинские линии (фронта - ред.) рухнут, так как русские могут глушить все остальные коммуникации! Мы никогда бы не сделали ничего подобного и не использовали бы это как разменную монету&quot;, - написал Маск.В воскресенье глава МИД Польши Радослав Сикорский пригрозил найти замену системе Starlink, которую Варшава оплачивает для ВСУ, в случае, если принадлежащая Маску и предоставляющая услуги Starlink компания SpaceX "окажется ненадежным поставщиком". Маск в ответ на публикацию Сикорского назвал его "маленьким человечком" и заявил, что замены для системы спутникового интернета Starlink не существует. Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее Маск опроверг эту информацию.
https://ria.ru/20250309/polsha-2003940561.html
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в мире, украина, киев, варшава, илон маск, радослав сикорский, вооруженные силы украины, мид польши, spacex
В мире, Украина, Киев, Варшава, Илон Маск, Радослав Сикорский, Вооруженные силы Украины, МИД Польши, SpaceX
Starlink никогда не отключит терминалы на Украине, заявил Маск

Маск заявил, что системы Starlink никогда не отключат свои терминалы на Украине

© AP Photo / Marcio Jose SanchezИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что, несмотря на его несогласие с политикой Киева, системы спутникового интернета Starlink никогда не отключат свои терминалы на Украине.
Ранее Маск заявил, что система Starlink - костяк украинской армии и, если он решит отключить ее, линия фронта ВСУ рухнет.
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"Чтобы быть предельно ясным, не важно, насколько я не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы. Я просто объясняю, что без Starlink украинские линии (фронта - ред.) рухнут, так как русские могут глушить все остальные коммуникации! Мы никогда бы не сделали ничего подобного и не использовали бы это как разменную монету", - написал Маск.

В воскресенье глава МИД Польши Радослав Сикорский пригрозил найти замену системе Starlink, которую Варшава оплачивает для ВСУ, в случае, если принадлежащая Маску и предоставляющая услуги Starlink компания SpaceX "окажется ненадежным поставщиком". Маск в ответ на публикацию Сикорского назвал его "маленьким человечком" и заявил, что замены для системы спутникового интернета Starlink не существует.
Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее Маск опроверг эту информацию.
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В миреУкраинаКиевВаршаваИлон МаскРадослав СикорскийВооруженные силы УкраиныМИД ПольшиSpaceX
 
 
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