https://ria.ru/20250309/mask-2003961280.html

Starlink никогда не отключит терминалы на Украине, заявил Маск

Starlink никогда не отключит терминалы на Украине, заявил Маск - РИА Новости, 09.03.2025

Starlink никогда не отключит терминалы на Украине, заявил Маск

Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что, несмотря на его несогласие с политикой Киева, системы спутникового интернета Starlink никогда не РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T20:41:00+03:00

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2025-03-09T20:41:00+03:00

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что, несмотря на его несогласие с политикой Киева, системы спутникового интернета Starlink никогда не отключат свои терминалы на Украине. Ранее Маск заявил, что система Starlink - костяк украинской армии и, если он решит отключить ее, линия фронта ВСУ рухнет. "Чтобы быть предельно ясным, не важно, насколько я не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы. Я просто объясняю, что без Starlink украинские линии (фронта - ред.) рухнут, так как русские могут глушить все остальные коммуникации! Мы никогда бы не сделали ничего подобного и не использовали бы это как разменную монету", - написал Маск.В воскресенье глава МИД Польши Радослав Сикорский пригрозил найти замену системе Starlink, которую Варшава оплачивает для ВСУ, в случае, если принадлежащая Маску и предоставляющая услуги Starlink компания SpaceX "окажется ненадежным поставщиком". Маск в ответ на публикацию Сикорского назвал его "маленьким человечком" и заявил, что замены для системы спутникового интернета Starlink не существует. Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее Маск опроверг эту информацию.

https://ria.ru/20250309/polsha-2003940561.html

https://ria.ru/20250224/mask-2001191844.html

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в мире, украина, киев, варшава, илон маск, радослав сикорский, вооруженные силы украины, мид польши, spacex