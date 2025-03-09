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Маск назвал главу МИД Польши "маленьким человечком" - РИА Новости, 09.03.2025
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19:45 09.03.2025 (обновлено: 20:42 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/mask-2003955474.html
Маск назвал главу МИД Польши "маленьким человечком"
Маск назвал главу МИД Польши "маленьким человечком" - РИА Новости, 09.03.2025
Маск назвал главу МИД Польши "маленьким человечком"
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X назвал главу польского МИД Радослава Сикорского "маленьким человечком" и заявил, что замены для системы... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T19:45:00+03:00
2025-03-09T20:42:00+03:00
в мире
сша
украина
варшава
илон маск
радослав сикорский
марко рубио
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X назвал главу польского МИД Радослава Сикорского "маленьким человечком" и заявил, что замены для системы спутникового интернета Starlink не существует. Ранее Сикорский пригрозил найти замену системе Starlink, которую Варшава оплачивает для ВСУ, в случае, если принадлежащая Маску и предоставляющая услуги Starlink компания SpaceX "окажется ненадежным поставщиком". &quot;Остынь, маленький человечек. Ты платишь ничтожную часть стоимости. И замены Starlink не существует&quot;, - написал Маск в ответ на публикацию Сикорского.Также госсекретарь США Марко Рубио, комментируя публикацию Сикорского, отметил, что "никто не угрожал" отключить Украину от Starlink. "Скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну", - добавил Рубио. Ранее Маск заявил, что система Starlink - костяк украинской армии и, если он решит отключить ее, линия фронта ВСУ рухнет. Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее Маск опроверг эту информацию.
https://ria.ru/20250224/mask-2001191844.html
https://ria.ru/20250309/musk-2003889663.html
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в мире, сша, украина, варшава, илон маск, радослав сикорский, марко рубио, вооруженные силы украины, spacex
В мире, США, Украина, Варшава, Илон Маск, Радослав Сикорский, Марко Рубио, Вооруженные силы Украины, SpaceX
Маск назвал главу МИД Польши "маленьким человечком"

Маск назвал Сикорского маленьким человечком после заявления о Starlink

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X назвал главу польского МИД Радослава Сикорского "маленьким человечком" и заявил, что замены для системы спутникового интернета Starlink не существует.
Ранее Сикорский пригрозил найти замену системе Starlink, которую Варшава оплачивает для ВСУ, в случае, если принадлежащая Маску и предоставляющая услуги Starlink компания SpaceX "окажется ненадежным поставщиком".
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"Остынь, маленький человечек. Ты платишь ничтожную часть стоимости. И замены Starlink не существует", - написал Маск в ответ на публикацию Сикорского.

Также госсекретарь США Марко Рубио, комментируя публикацию Сикорского, отметил, что "никто не угрожал" отключить Украину от Starlink. "Скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну", - добавил Рубио.
Ранее Маск заявил, что система Starlink - костяк украинской армии и, если он решит отключить ее, линия фронта ВСУ рухнет.
Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее Маск опроверг эту информацию.
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Вчера, 09:55
 
В миреСШАУкраинаВаршаваИлон МаскРадослав СикорскийМарко РубиоВооруженные силы УкраиныSpaceX
 
 
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