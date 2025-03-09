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Маск назвал ключ к решению украинского конфликта - РИА Новости, 09.03.2025
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09:17 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/mask-2003885061.html
Маск назвал ключ к решению украинского конфликта
Маск назвал ключ к решению украинского конфликта - РИА Новости, 09.03.2025
Маск назвал ключ к решению украинского конфликта
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что ключом к решению украинского конфликта может стать введение санкций против крупнейших украинских олигархов,... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T09:17:00+03:00
2025-03-09T09:17:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что ключом к решению украинского конфликта может стать введение санкций против крупнейших украинских олигархов, особенно владеющих особняками в Монако. "Наложите санкции на 10 крупнейших украинских олигархов, особенно на тех, у кого есть особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Вот ключ к разгадке", - написал Маск в соцсети Х.
https://ria.ru/20250307/mask-2003547240.html
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в мире, монако, илон маск, украина
В мире, Монако, Илон Маск, Украина
Маск назвал ключ к решению украинского конфликта

Маск назвал санкции против украинских олигархов ключом к миру

© AP Photo / Allison RobbertИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Allison Robbert
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что ключом к решению украинского конфликта может стать введение санкций против крупнейших украинских олигархов, особенно владеющих особняками в Монако.
"Наложите санкции на 10 крупнейших украинских олигархов, особенно на тех, у кого есть особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Вот ключ к разгадке", - написал Маск в соцсети Х.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Маск ответил на серьезное обвинение в адрес ЕС из-за Украины
7 марта, 08:59
 
В миреМонакоИлон МаскУкраина
 
 
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