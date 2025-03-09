https://ria.ru/20250309/mask-2003885061.html

Маск назвал ключ к решению украинского конфликта

Маск назвал ключ к решению украинского конфликта - РИА Новости, 09.03.2025

Маск назвал ключ к решению украинского конфликта

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что ключом к решению украинского конфликта может стать введение санкций против крупнейших украинских олигархов,... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T09:17:00+03:00

2025-03-09T09:17:00+03:00

2025-03-09T09:17:00+03:00

в мире

монако

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что ключом к решению украинского конфликта может стать введение санкций против крупнейших украинских олигархов, особенно владеющих особняками в Монако. "Наложите санкции на 10 крупнейших украинских олигархов, особенно на тех, у кого есть особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Вот ключ к разгадке", - написал Маск в соцсети Х.

https://ria.ru/20250307/mask-2003547240.html

монако

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в мире, монако, илон маск, украина