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Маск назвал ключ к решению украинского конфликта
Маск назвал ключ к решению украинского конфликта - РИА Новости, 09.03.2025
Маск назвал ключ к решению украинского конфликта
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что ключом к решению украинского конфликта может стать введение санкций против крупнейших украинских олигархов,... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T09:17:00+03:00
2025-03-09T09:17:00+03:00
2025-03-09T09:17:00+03:00
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что ключом к решению украинского конфликта может стать введение санкций против крупнейших украинских олигархов, особенно владеющих особняками в Монако. "Наложите санкции на 10 крупнейших украинских олигархов, особенно на тех, у кого есть особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Вот ключ к разгадке", - написал Маск в соцсети Х.
https://ria.ru/20250307/mask-2003547240.html
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в мире, монако, илон маск, украина
В мире, Монако, Илон Маск, Украина
Маск назвал ключ к решению украинского конфликта
Маск назвал санкции против украинских олигархов ключом к миру