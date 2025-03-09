https://ria.ru/20250309/mask-2003882670.html

Маск отреагировал на нападки проукраинских активистов на Вэнса с дочерью

Маск отреагировал на нападки проукраинских активистов на Вэнса с дочерью - РИА Новости, 09.03.2025

Маск отреагировал на нападки проукраинских активистов на Вэнса с дочерью

Американский миллиардер Илон Маск поддержал в соцсети X вице-президента США Джея Ди Вэнса после нападок проукраинских активистов на него с дочерью. Вэнс... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T08:49:00+03:00

2025-03-09T08:49:00+03:00

2025-03-09T08:49:00+03:00

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск поддержал в соцсети X вице-президента США Джея Ди Вэнса после нападок проукраинских активистов на него с дочерью. Вэнс рассказал в соцсети Х, что группа недовольных людей испугала его трехлетнюю дочь во время их совместной прогулки. Он написал, что если кто-то преследует ребенка в рамках политического протеста, то он "дерьмовый человек". "100%", — написал Маск. В начале марта издание Newsweek сообщило, что у горнолыжного курорта в американском штате Вермонт прошли протесты в поддержку Киева. Газета добавляла, что вице-президент Вэнс планировал остановиться в отеле возле горнолыжного курорта, однако на фоне протестов он с семьей поменял планы и уехал в неизвестном направлении. В ответ Вэнс написал что его семья отлично провела время на выходных в Вермонте и едва замечала протестующих, а заголовок про переезд в неизвестное место означает, что они решили поменяли отель, чтобы дети могли быть в более частной обстановке.

https://ria.ru/20250306/vens-2003351035.html

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в мире, илон маск, сша, киев