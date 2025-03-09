Маск отреагировал на нападки проукраинских активистов на Вэнса с дочерью
Маск поддержал Вэнса после нападок проукраинских активистов на него с дочерью
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск поддержал в соцсети X вице-президента США Джея Ди Вэнса после нападок проукраинских активистов на него с дочерью.
Вэнс рассказал в соцсети Х, что группа недовольных людей испугала его трехлетнюю дочь во время их совместной прогулки. Он написал, что если кто-то преследует ребенка в рамках политического протеста, то он "дерьмовый человек".
Вэнс рассказал в соцсети Х, что группа недовольных людей испугала его трехлетнюю дочь во время их совместной прогулки. Он написал, что если кто-то преследует ребенка в рамках политического протеста, то он "дерьмовый человек".
"100%", — написал Маск.
В начале марта издание Newsweek сообщило, что у горнолыжного курорта в американском штате Вермонт прошли протесты в поддержку Киева. Газета добавляла, что вице-президент Вэнс планировал остановиться в отеле возле горнолыжного курорта, однако на фоне протестов он с семьей поменял планы и уехал в неизвестном направлении.
В ответ Вэнс написал что его семья отлично провела время на выходных в Вермонте и едва замечала протестующих, а заголовок про переезд в неизвестное место означает, что они решили поменяли отель, чтобы дети могли быть в более частной обстановке.
В начале марта издание Newsweek сообщило, что у горнолыжного курорта в американском штате Вермонт прошли протесты в поддержку Киева. Газета добавляла, что вице-президент Вэнс планировал остановиться в отеле возле горнолыжного курорта, однако на фоне протестов он с семьей поменял планы и уехал в неизвестном направлении.
В ответ Вэнс написал что его семья отлично провела время на выходных в Вермонте и едва замечала протестующих, а заголовок про переезд в неизвестное место означает, что они решили поменяли отель, чтобы дети могли быть в более частной обстановке.