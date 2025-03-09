https://ria.ru/20250309/mamont-2003626335.html

Воскресить древнего монстра из Сибири: ученые затеяли опасную игру

Воскресить древнего монстра из Сибири: ученые затеяли опасную игру - РИА Новости, 09.03.2025

Воскресить древнего монстра из Сибири: ученые затеяли опасную игру

Маленький, но впечатляющий шаг к возрождению мамонтов: американские ученые вывели мышей с длинной шерстью, генетически близких к вымершим животным. И тем самым... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T08:00:00+03:00

2025-03-09T08:00:00+03:00

2025-03-09T08:02:00+03:00

наука

генетика

биология

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Захар Андреев. Маленький, но впечатляющий шаг к возрождению мамонтов: американские ученые вывели мышей с длинной шерстью, генетически близких к вымершим животным. И тем самым продемонстрировали, что возрождение легендарного великана возможно. Однако далеко не все биологи этому рады.Зверьки есть, понимания нетДля создания шерстистой мыши исследователи из компании Colossal Biosciences выявили различия в ДНК между мамонтами и их ближайшим современным родственником — азиатским слоном. Всего выделили десять генетических вариантов, связанных с такими характеристиками, как длина, толщина, текстура и цвет волос, а также содержание жира в организме.В частности, исследователи сосредоточились на гене FGF5 (фактор роста фибробластов 5), который влияет на цикл роста волос, что позволяет создавать более длинную и густую шерсть. Кроме того, модифицировали три гена, отвечающих за развитие и структуру волосяных фолликулов, сделав мех волнистым, как указано в пресс-релизе компании.Среди других целевых генов — MC1R (рецептор меланокортина 1), который регулирует выработку меланина. Это дало возможность получить мышей с золотистым окрасом шерсти вместо традиционного темного. Также был изменен ген, связанный с массой тела.В общей сложности команда модифицировала семь генов. Компания уже показала пушистых мышей публике, однако статью в научном рецензируемом журнале пока не опубликовала. Видимо, торопилась отчитаться перед инвесторами: в проект, основанный в 2021-м, вложено 435 миллионов долларов."Возможность редактировать несколько генов одновременно у мышей и добиваться ожидаемого шерстистого вида — значительный шаг вперед. Это подтверждает, что компания обладает необходимыми знаниями и опытом для проведения подобных генетических модификаций, включая внедрение генетических вариантов мамонта в другой вид", — отметил Лав Дален, профессор эволюционной геномики в Стокгольмском университете, один из соавторов исследования.Но среди ученых, не участвовавших в работе, есть и скептики. "Авторы ничего не говорят о том, устойчивы ли генно-модифицированные мыши к холоду. У нас есть несколько симпатичных мохнатых зверьков, но нет понимания их физиологии, поведения и так далее. Неясно, можно ли таким же способом придать слону полезные черты, присущие мамонту", — заявил американским СМИ Робин Ловелл-Бэдж, руководитель лаборатории биологии стволовых клеток и генетики развития Института Фрэнсиса Крика.Образцы из СибириРабота ведется под руководством крупного генетика Джорджа Черча. Мыши — не первый успех. В 2024-м было объявлено, что Colossal Biosciences получила рабочие индуцированные плюрипотентные стволовые клетки азиатского слона — то есть клетки, которые намеренно "откатили" в эволюционное прошлое, общее с мамонтом. На этой основе можно будет создавать животное, по характеристикам близкое к шерстистым гигантам. Пушистые мыши, по мысли авторов, должны были это наглядно продемонстрировать.Как известно, мамонты вымерли сравнительно недавно: последние ходили по земле, когда в Египте уже стояли пирамиды. В сибирской вечной мерзлоте тела животных сохранились прекрасно, но недостаточно хорошо для быстрого клонирования — образцы тканей, мягко говоря, не свежие. Поэтому для восстановления генома Черч и команда могут использовать лишь фрагменты ДНК. Именитый исследователь лично отбирал образцы, взятые у сибирских животных.Сложностей много. Так, непонятно, сможет ли слониха выносить мамонтенка. Репродуктивная система современной мегафауны вообще изучена не очень хорошо, в отличие от лабораторных мышей или, скажем, домашнего скота.Правда, Colossal Biosciences планирует использовать не живую маму, а искусственную матку — что-то вроде ванны со специальным раствором, когда питательные вещества в организм плода поступают по специальным трубкам. Уже есть опыты помещения в такое устройство недоношенных ягнят. Правда, полный цикл "беременности" с крупным млекопитающим никто не воспроизводил.Тем не менее независимые наблюдатели признают: возрождение если не мамонтов в полном смысле слова, то по крайней мере шерстистых слонов технически возможно. Куда больше волнует специалистов вопрос целесообразности таких усилий.Вымершие и бездомныеУ Черча и компании есть грандиозная цель, и мамонты — лишь часть плана. С помощью воскресших чудовищ они планируют ни много ни мало бороться с глобальным потеплением. Смысл в том, что вечная мерзлота в тундре спрессуется под весом 15-тонных созданий, а значит, ее таяние замедлится.Беда в том, что жить мамонтам негде. Любые животные существуют не сами по себе, а в рамках экосистемы. Гиганты при жизни были важной составляющей так называемой мамонтовой фауны. Сегодня таковой нет.Наиболее близкие условия — в Плейстоценовом парке, территории в 20 квадратных километров на северо-востоке Якутии. Однако в этом экспериментальном заказнике говорят, что не смогут поселить у себя возрожденных колоссов: природа к этому не готова.Но американских генетиков это не останавливает. Черч ранее сообщал, что появления первого мамонта ждет в 2028-м. И пока от этих планов не отказывается.

https://ria.ru/20250208/altay-1997982149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

генетика, биология