https://ria.ru/20250309/lukashenko-2003921981.html

Лукашенко посетит Москву на следующей неделе

Лукашенко посетит Москву на следующей неделе - РИА Новости, 09.03.2025

Лукашенко посетит Москву на следующей неделе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Россию на следующей неделе, проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили в... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T14:38:00+03:00

2025-03-09T14:38:00+03:00

2025-03-09T14:48:00+03:00

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Россию на следующей неделе, проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".О графике президента России на следующую неделю рассказал ведущий программы, тележурналист Павел Зарубин."В Россию с первым визитом после недавней победы на выборах приедет президент Лукашенко. Белорусский лидер в свежем интервью сам рассказал о своей предстоящей встрече с Путиным", - сказал он.По его словам, значительная часть вопросов на этих переговорах касается международной ситуации.Кроме того, в графике Путина на будущей неделе будут совещание по экономике и совещание с членами Совета безопасности РФ.

https://ria.ru/20250305/peskov-2003172190.html

https://ria.ru/20250305/peskov-2003170724.html

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россия

белоруссия

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москва, россия, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, в мире