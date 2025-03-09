https://ria.ru/20250309/lukashenko-2003921981.html
Лукашенко посетит Москву на следующей неделе
Лукашенко посетит Москву на следующей неделе - РИА Новости, 09.03.2025
Лукашенко посетит Москву на следующей неделе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Россию на следующей неделе, проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили в... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T14:38:00+03:00
2025-03-09T14:38:00+03:00
2025-03-09T14:48:00+03:00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Россию на следующей неделе, проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".О графике президента России на следующую неделю рассказал ведущий программы, тележурналист Павел Зарубин."В Россию с первым визитом после недавней победы на выборах приедет президент Лукашенко. Белорусский лидер в свежем интервью сам рассказал о своей предстоящей встрече с Путиным", - сказал он.По его словам, значительная часть вопросов на этих переговорах касается международной ситуации.Кроме того, в графике Путина на будущей неделе будут совещание по экономике и совещание с членами Совета безопасности РФ.
https://ria.ru/20250305/peskov-2003172190.html
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москва, россия, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, в мире
Москва, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, В мире
Лукашенко посетит Москву на следующей неделе
Лукашенко встретится с Путиным в России на следующей неделе