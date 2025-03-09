https://ria.ru/20250309/london-2003879257.html

В Лондоне задержали активиста, забравшегося на Биг-Бен

В Лондоне задержали активиста, забравшегося на Биг-Бен - РИА Новости, 09.03.2025

В Лондоне задержали активиста, забравшегося на Биг-Бен

Полиция лондонского района Вестминстер задержала пропалестинского активиста, забравшегося на башню Елизаветы Вестминстерского дворца в Лондоне, более известную... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T08:08:00+03:00

2025-03-09T08:08:00+03:00

2025-03-09T09:53:00+03:00

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Полиция лондонского района Вестминстер задержала пропалестинского активиста, забравшегося на башню Елизаветы Вестминстерского дворца в Лондоне, более известную под названием размещенных на ней часов Биг-Бен. В субботу газета Daily Mail сообщила, что активист, выступавший в поддержку Палестины, забрался на главную достопримечательность британской столицы, держа палестинский флаг и транслируя происходящее в соцсети. Позже газета Independent сообщила, что активиста сняли со здания спустя 16 часов. "Сейчас мужчина задержан. Инцидент затянулся из-за специфики местонахождения мужчины и необходимости обеспечения безопасности наших офицеров, отдельных лиц и широкой общественности", - говорится в сообщении полиции в соцсети Х. С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках первого этапа соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС касательно полного прекращения войны. В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет. Второго марта Израиль объявил о запрете на ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, а также пригрозил дальнейшим давлением на ХАМАС за отказ принять новый американский план продления перемирия в анклаве и освобождении оставшихся заложников. Израиль заинтересован в продолжении первого этапа сделки, чтобы освободить всех заложников и при этом не давать гарантий о прекращении войны. ХАМАС в свою очередь настаивает на переходе ко второму этапу сделки по Газе, который предусматривает полное прекращение войны и вывод израильских войск из полуэксклава.

https://ria.ru/20250308/london-2003811129.html

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в мире, израиль, лондон, палестина, стив уиткофф, биньямин нетаньяху, хамас