Медведев прокомментировал успехи российских военных в Курской области
Медведев назвал успехи ВС РФ в Курской области отличным поздравлением с 8 Марта
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа российских военных в Курской области
Боевая работа российских военных в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал в своем Telegram-канале успехи российских бойцов в Курской области отличным поздравлением женщин России с 8 Марта.
"Наши воины в Курской области отлично поздравили российских женщин с 8 Марта!" - написал Медведев.
Говоря об обстановке в Курской области, он подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.
По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.