https://ria.ru/20250309/kurskaya-2003929517.html

Медведев прокомментировал успехи российских военных в Курской области

Медведев прокомментировал успехи российских военных в Курской области - РИА Новости, 09.03.2025

Медведев прокомментировал успехи российских военных в Курской области

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал в своем Telegram-канале успехи российских бойцов в Курской области отличным поздравлением женщин России... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T15:46:00+03:00

2025-03-09T15:46:00+03:00

2025-03-09T15:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

россия

вооруженные силы украины

дмитрий медведев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003565625_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_aa2abec33f225f6be4266f775cbdaa1c.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал в своем Telegram-канале успехи российских бойцов в Курской области отличным поздравлением женщин России с 8 Марта."Наши воины в Курской области отлично поздравили российских женщин с 8 Марта!" - написал Медведев.Говоря об обстановке в Курской области, он подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.

https://ria.ru/20250309/ukraina-2003848106.html

https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины, дмитрий медведев