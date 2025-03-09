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Медведев прокомментировал успехи российских военных в Курской области - РИА Новости, 09.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:46 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/kurskaya-2003929517.html
Медведев прокомментировал успехи российских военных в Курской области
Медведев прокомментировал успехи российских военных в Курской области - РИА Новости, 09.03.2025
Медведев прокомментировал успехи российских военных в Курской области
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал в своем Telegram-канале успехи российских бойцов в Курской области отличным поздравлением женщин России... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T15:46:00+03:00
2025-03-09T15:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
вооруженные силы украины
дмитрий медведев
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал в своем Telegram-канале успехи российских бойцов в Курской области отличным поздравлением женщин России с 8 Марта."Наши воины в Курской области отлично поздравили российских женщин с 8 Марта!" - написал Медведев.Говоря об обстановке в Курской области, он подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
https://ria.ru/20250309/ukraina-2003848106.html
https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html
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безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал успехи российских военных в Курской области

Медведев назвал успехи ВС РФ в Курской области отличным поздравлением с 8 Марта

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа российских военных в Курской области
Боевая работа российских военных в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа российских военных в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал в своем Telegram-канале успехи российских бойцов в Курской области отличным поздравлением женщин России с 8 Марта.
"Наши воины в Курской области отлично поздравили российских женщин с 8 Марта!" - написал Медведев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
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Говоря об обстановке в Курской области, он подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.
По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныДмитрий Медведев
 
 
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