https://ria.ru/20250309/kurskaya-2003904170.html

ВСУ потеряли в Курской области более 350 боевиков за сутки

ВСУ потеряли в Курской области более 350 боевиков за сутки - РИА Новости, 09.03.2025

ВСУ потеряли в Курской области более 350 боевиков за сутки

ВСУ за сутки потеряли более 350 военных в курском приграничье, шестеро сдались в плен, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T12:06:00+03:00

2025-03-09T12:06:00+03:00

2025-03-09T12:18:00+03:00

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 350 военных в курском приграничье, шестеро сдались в плен, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров, 19 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA производства Израиля, инженерная машина разграждения, а также 11 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен, добавили в Минобороны РФ.По данным российского Минобороны, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 65 930 военнослужащих, 387 танков, 300 боевых машин пехоты, 264 бронетранспортера,2163 боевые бронированные машины, 2370 автомобилей, 528 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 54 единицы инженерной и другой техники, из них 22 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

https://ria.ru/20250309/ukraina-2003848106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, россия, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)