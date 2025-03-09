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ВСУ потеряли в Курской области более 350 боевиков за сутки - РИА Новости, 09.03.2025
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12:06 09.03.2025 (обновлено: 12:18 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/kurskaya-2003904170.html
ВСУ потеряли в Курской области более 350 боевиков за сутки
ВСУ потеряли в Курской области более 350 боевиков за сутки - РИА Новости, 09.03.2025
ВСУ потеряли в Курской области более 350 боевиков за сутки
ВСУ за сутки потеряли более 350 военных в курском приграничье, шестеро сдались в плен, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T12:06:00+03:00
2025-03-09T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 350 военных в курском приграничье, шестеро сдались в плен, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров, 19 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA производства Израиля, инженерная машина разграждения, а также 11 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен, добавили в Минобороны РФ.По данным российского Минобороны, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 65 930 военнослужащих, 387 танков, 300 боевых машин пехоты, 264 бронетранспортера,2163 боевые бронированные машины, 2370 автомобилей, 528 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 54 единицы инженерной и другой техники, из них 22 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
https://ria.ru/20250309/ukraina-2003848106.html
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли в Курской области более 350 боевиков за сутки

МО РФ: потери ВСУ в курском приграничье составили более 350 боевиков за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета 122-мм миномета ВС РФ в Курской области
Работа расчета 122-мм миномета ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета 122-мм миномета ВС РФ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 350 военных в курском приграничье, шестеро сдались в плен, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров, 19 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA производства Израиля, инженерная машина разграждения, а также 11 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен, добавили в Минобороны РФ.
По данным российского Минобороны, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 65 930 военнослужащих, 387 танков, 300 боевых машин пехоты, 264 бронетранспортера,2163 боевые бронированные машины, 2370 автомобилей, 528 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 54 единицы инженерной и другой техники, из них 22 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
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