https://ria.ru/20250309/krym-2003914986.html

В Госдуме ответили на угрозы Киева ударить по Крымскому мосту

В Госдуме ответили на угрозы Киева ударить по Крымскому мосту - РИА Новости, 09.03.2025

В Госдуме ответили на угрозы Киева ударить по Крымскому мосту

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что Крым и Крымский мост надежно защищены. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T13:44:00+03:00

2025-03-09T13:44:00+03:00

2025-03-09T13:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

киев

украина

леонид ивлев

владимир путин

алексей неижпапа

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что Крым и Крымский мост надежно защищены. Ранее командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* в интервью газете Guardian высказал угрозы в адрес России - по его словам, в Киеве якобы обсуждают третью операцию по атаке на Крымский мост. "Защита Крымского моста усилена. Мост, как и весь Крым, надежно защищен на земле, в воздухе, на воде и под водой", - сказал Ивлев РИА Новости. При этом депутат, после угроз атаковать Крымский мост, назвал киевский режим террористическим. В январе заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина, посвященном развитию полуострова, заявил, что для защиты Крымского моста принимается комплекс мер для нейтрализации угроз со стороны противника. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации. Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября. В обоих случаях ответственность за теракты взяла на себя служба безопасности Украины.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России

https://ria.ru/20250308/zaharova-2003830141.html

https://ria.ru/20250308/most-2003859666.html

https://ria.ru/20250309/gosduma-2003885359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, киев, украина, леонид ивлев, владимир путин, алексей неижпапа, следственный комитет россии (ск рф)