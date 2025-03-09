Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, кто и зачем ищет чужие кредитные истории - РИА Новости, 09.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/kredity-2003763784.html
Эксперт объяснил, кто и зачем ищет чужие кредитные истории
Эксперт объяснил, кто и зачем ищет чужие кредитные истории - РИА Новости, 09.03.2025
Эксперт объяснил, кто и зачем ищет чужие кредитные истории
Кредитные истории заемщиков нужны не только банку — они вызывают интерес самых разных структур, а также мошенников. Как с этим бороться, рассказал агентству... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T02:15:00+03:00
2025-03-09T02:15:00+03:00
общество
эльман мехтиев
россия
кредиты
мошенничество
кредчек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150055/98/1500559839_0:248:2759:1800_1920x0_80_0_0_2f1c11c5528b728930503b25b91eb3cd.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Кредитные истории заемщиков нужны не только банку — они вызывают интерес самых разных структур, а также мошенников. Как с этим бороться, рассказал агентству "Прайм" основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев.По его словам, запрос в БКИ может сделать любой, кто получил согласие от субъекта — кредитная организация, страховая компания, оператор мобильной связи, работодатель.Изначально это было нужно банкам, чтобы оценить риск невыплаты по кредиту. Однако затем информации в кредитных историях стало больше, выросло и число жаждущих с ней ознакомиться. Дошло до того, что запрашивать эти данные стали работодатели для отбора сотрудников."Законность доступа к кредитной истории определяется наличием согласия на право ее получить. Поэтому подписывая бумаги и давая согласия, будьте внимательны и всегда решайте, насколько нужна, образно говоря, гостинице, в которой вы проведете всего лишь одну ночь, ваша кредитная история", — указал Мехтиев.По его словам, ограничить доступ к вашей кредитной истории можно, не давая согласия на ее получение. Легко проверить, кто интересовался вашими персональными данными, запросив отчет в БКИ. Если вы увидели непрошеных интересантов — жалуйтесь в Банк России, который должен оштрафовать нарушителя и инициировать проверку.
https://ria.ru/20250220/kredit-2000435781.html
https://ria.ru/20250214/trebovanie-1999253891.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150055/98/1500559839_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_e0f12cb28d2ff9d2af687ffb1f0178fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, эльман мехтиев, россия, кредиты, мошенничество, кредчек
Общество, Эльман Мехтиев, Россия, Кредиты, Мошенничество, Кредчек
Эксперт объяснил, кто и зачем ищет чужие кредитные истории

Кредчек: мошенники ищут чужие кредитные истории

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Знак процента. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Кредитные истории заемщиков нужны не только банку — они вызывают интерес самых разных структур, а также мошенников. Как с этим бороться, рассказал агентству "Прайм" основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев.
По его словам, запрос в БКИ может сделать любой, кто получил согласие от субъекта — кредитная организация, страховая компания, оператор мобильной связи, работодатель.
Процент - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Заемщикам объяснили, какой кредит не нужно будет отдавать банку
20 февраля, 03:16
Изначально это было нужно банкам, чтобы оценить риск невыплаты по кредиту. Однако затем информации в кредитных историях стало больше, выросло и число жаждущих с ней ознакомиться. Дошло до того, что запрашивать эти данные стали работодатели для отбора сотрудников.
«
"Законность доступа к кредитной истории определяется наличием согласия на право ее получить. Поэтому подписывая бумаги и давая согласия, будьте внимательны и всегда решайте, насколько нужна, образно говоря, гостинице, в которой вы проведете всего лишь одну ночь, ваша кредитная история", — указал Мехтиев.
По его словам, ограничить доступ к вашей кредитной истории можно, не давая согласия на ее получение. Легко проверить, кто интересовался вашими персональными данными, запросив отчет в БКИ. Если вы увидели непрошеных интересантов — жалуйтесь в Банк России, который должен оштрафовать нарушителя и инициировать проверку.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Раскрыто условие, при котором заемщика заставят погасить ипотеку досрочно
14 февраля, 03:16
 
ОбществоЭльман МехтиевРоссияКредитыМошенничествоКредчек
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала