https://ria.ru/20250309/kredity-2003763784.html
Эксперт объяснил, кто и зачем ищет чужие кредитные истории
Эксперт объяснил, кто и зачем ищет чужие кредитные истории - РИА Новости, 09.03.2025
Эксперт объяснил, кто и зачем ищет чужие кредитные истории
Кредитные истории заемщиков нужны не только банку — они вызывают интерес самых разных структур, а также мошенников. Как с этим бороться, рассказал агентству... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T02:15:00+03:00
2025-03-09T02:15:00+03:00
2025-03-09T02:15:00+03:00
общество
эльман мехтиев
россия
кредиты
мошенничество
кредчек
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Кредитные истории заемщиков нужны не только банку — они вызывают интерес самых разных структур, а также мошенников. Как с этим бороться, рассказал агентству "Прайм" основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев.По его словам, запрос в БКИ может сделать любой, кто получил согласие от субъекта — кредитная организация, страховая компания, оператор мобильной связи, работодатель.Изначально это было нужно банкам, чтобы оценить риск невыплаты по кредиту. Однако затем информации в кредитных историях стало больше, выросло и число жаждущих с ней ознакомиться. Дошло до того, что запрашивать эти данные стали работодатели для отбора сотрудников."Законность доступа к кредитной истории определяется наличием согласия на право ее получить. Поэтому подписывая бумаги и давая согласия, будьте внимательны и всегда решайте, насколько нужна, образно говоря, гостинице, в которой вы проведете всего лишь одну ночь, ваша кредитная история", — указал Мехтиев.По его словам, ограничить доступ к вашей кредитной истории можно, не давая согласия на ее получение. Легко проверить, кто интересовался вашими персональными данными, запросив отчет в БКИ. Если вы увидели непрошеных интересантов — жалуйтесь в Банк России, который должен оштрафовать нарушителя и инициировать проверку.
https://ria.ru/20250220/kredit-2000435781.html
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общество, эльман мехтиев, россия, кредиты, мошенничество, кредчек
Общество, Эльман Мехтиев, Россия, Кредиты, Мошенничество, Кредчек
Эксперт объяснил, кто и зачем ищет чужие кредитные истории
Кредчек: мошенники ищут чужие кредитные истории