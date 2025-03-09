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Военнопленная ВСУ рассказала, как ее обманом отправили на штурм - РИА Новости, 09.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:11 09.03.2025 (обновлено: 14:42 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/krasnoarmejsk-2003883895.html
Военнопленная ВСУ рассказала, как ее обманом отправили на штурм
Военнопленная ВСУ рассказала, как ее обманом отправили на штурм - РИА Новости, 09.03.2025
Военнопленная ВСУ рассказала, как ее обманом отправили на штурм
Бывшая украинская заключенная Галина Гарибовна Казымова из Хмельницкой области была обманом отправлена на штурм, где ее взяли в плен российские бойцы под... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T09:11:00+03:00
2025-03-09T14:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
хмельницкая область
украина
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ДОНЕЦКОЕ, 9 мар – РИА Новости. Бывшая украинская заключенная Галина Гарибовна Казымова из Хмельницкой области была обманом отправлена на штурм, где ее взяли в плен российские бойцы под Красноармейском. "К нам приехало в лагерь. Приехало это подразделение.… Обучение у меня проводил "Карый", это мой инструктор. Был месяц и неделя этих обучения. Оно проходило в Харьковской области, в селе Надеждовка", - рассказала военнопленная. Казымова, находясь в колонии, заключила контракт и стала штурмовиком в украинском 425-м отдельном штурмовом полку "Скала". Ей обещали нахождение в тылу, однако их отправили на штурм. "Говорили, что мы будем в тылу, но меня отправили на штурм. Вообще, ну, обманули. И у нас много очень девочек.… Около ста человек. Ну, нас заставляют. Мы насильно, короче, нас отправили на штурм", - добавила Казымова. По ее словам, над ними издевались украинские командиры, били их по рукам и ногам. Посредством унижений их заставили идти на штурм российских позиций под Красноармейском, сказала она.
https://ria.ru/20250226/plennyy-2001636121.html
харьковская область
хмельницкая область
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Пленная военнослужащая об издевательствах со стороны командования ВСУ
Пленная военнослужащая об издевательствах со стороны командования ВСУ
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харьковская область, хмельницкая область, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Хмельницкая область, Украина
Военнопленная ВСУ рассказала, как ее обманом отправили на штурм

Украинских девушек заключенных обманом отправляли на штурм под Красноармейском

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ДОНЕЦКОЕ, 9 мар – РИА Новости. Бывшая украинская заключенная Галина Гарибовна Казымова из Хмельницкой области была обманом отправлена на штурм, где ее взяли в плен российские бойцы под Красноармейском.
"К нам приехало в лагерь. Приехало это подразделение.… Обучение у меня проводил "Карый", это мой инструктор. Был месяц и неделя этих обучения. Оно проходило в Харьковской области, в селе Надеждовка", - рассказала военнопленная.
Казымова, находясь в колонии, заключила контракт и стала штурмовиком в украинском 425-м отдельном штурмовом полку "Скала". Ей обещали нахождение в тылу, однако их отправили на штурм.
"Говорили, что мы будем в тылу, но меня отправили на штурм. Вообще, ну, обманули. И у нас много очень девочек.… Около ста человек. Ну, нас заставляют. Мы насильно, короче, нас отправили на штурм", - добавила Казымова.
По ее словам, над ними издевались украинские командиры, били их по рукам и ногам. Посредством унижений их заставили идти на штурм российских позиций под Красноармейском, сказала она.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьХмельницкая областьУкраина
 
 
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