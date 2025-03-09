https://ria.ru/20250309/krasnoarmejsk-2003883895.html

Военнопленная ВСУ рассказала, как ее обманом отправили на штурм

Военнопленная ВСУ рассказала, как ее обманом отправили на штурм - РИА Новости, 09.03.2025

Военнопленная ВСУ рассказала, как ее обманом отправили на штурм

Бывшая украинская заключенная Галина Гарибовна Казымова из Хмельницкой области была обманом отправлена на штурм, где ее взяли в плен российские бойцы под... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T09:11:00+03:00

2025-03-09T09:11:00+03:00

2025-03-09T14:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

хмельницкая область

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ДОНЕЦКОЕ, 9 мар – РИА Новости. Бывшая украинская заключенная Галина Гарибовна Казымова из Хмельницкой области была обманом отправлена на штурм, где ее взяли в плен российские бойцы под Красноармейском. "К нам приехало в лагерь. Приехало это подразделение.… Обучение у меня проводил "Карый", это мой инструктор. Был месяц и неделя этих обучения. Оно проходило в Харьковской области, в селе Надеждовка", - рассказала военнопленная. Казымова, находясь в колонии, заключила контракт и стала штурмовиком в украинском 425-м отдельном штурмовом полку "Скала". Ей обещали нахождение в тылу, однако их отправили на штурм. "Говорили, что мы будем в тылу, но меня отправили на штурм. Вообще, ну, обманули. И у нас много очень девочек.… Около ста человек. Ну, нас заставляют. Мы насильно, короче, нас отправили на штурм", - добавила Казымова. По ее словам, над ними издевались украинские командиры, били их по рукам и ногам. Посредством унижений их заставили идти на штурм российских позиций под Красноармейском, сказала она.

https://ria.ru/20250226/plennyy-2001636121.html

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Пленная военнослужащая об издевательствах со стороны командования ВСУ Пленная военнослужащая об издевательствах со стороны командования ВСУ 2025-03-09T09:11 true PT1M24S

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харьковская область, хмельницкая область, украина