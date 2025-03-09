https://ria.ru/20250309/konstantinopol-2003948509.html

Эксперт прокомментировал освобождение Константинополя в ДНР

Эксперт прокомментировал освобождение Константинополя в ДНР - РИА Новости, 09.03.2025

Эксперт прокомментировал освобождение Константинополя в ДНР

Освобожденный Константинополь в ДНР открывает дорогу для российской армии на Днепропетровскую область, противник, понимая это, борется на каждую лесополосу,... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T18:15:00+03:00

2025-03-09T18:15:00+03:00

2025-03-09T18:15:00+03:00

в мире

курская область

донецкая народная республика

ян гагин

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КУРСК, 9 мар - РИА Новости. Освобожденный Константинополь в ДНР открывает дорогу для российской армии на Днепропетровскую область, противник, понимая это, борется на каждую лесополосу, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "Константинополь сможет открыть нам дорогу на Днепропетровкую область", - рассказал Гагин РИА Новости. По его словам, на этом направлении наши бойцы "качественно и быстро" идут вперед. При этом противник перебрасывает на это направление дополнительные резервы, в том числе с курского участка. "Противник на этом направлении стал оказывать ожесточенное сопротивление, они держатся за каждый километр, за каждый укрепрайон, за каждую лесополосу. Именно туда сейчас из Курской области в том числе будут перебрасывать резервы, которые предназначались курской группировке, для того, чтобы попытаться удержать линию фронта именно там", - добавил Гагин. Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Константинополь в ДНР.

https://ria.ru/20250309/konstantinopol-2003931328.html

https://ria.ru/20250302/spetsoperatsiya-2002612294.html

курская область

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в мире, курская область, донецкая народная республика, ян гагин, министерство обороны рф (минобороны рф)