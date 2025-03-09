https://ria.ru/20250309/konstantinopol-2003948509.html
Эксперт прокомментировал освобождение Константинополя в ДНР
Эксперт прокомментировал освобождение Константинополя в ДНР - РИА Новости, 09.03.2025
Эксперт прокомментировал освобождение Константинополя в ДНР
Освобожденный Константинополь в ДНР открывает дорогу для российской армии на Днепропетровскую область, противник, понимая это, борется на каждую лесополосу,... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T18:15:00+03:00
2025-03-09T18:15:00+03:00
2025-03-09T18:15:00+03:00
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курская область
донецкая народная республика
ян гагин
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КУРСК, 9 мар - РИА Новости. Освобожденный Константинополь в ДНР открывает дорогу для российской армии на Днепропетровскую область, противник, понимая это, борется на каждую лесополосу, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "Константинополь сможет открыть нам дорогу на Днепропетровкую область", - рассказал Гагин РИА Новости. По его словам, на этом направлении наши бойцы "качественно и быстро" идут вперед. При этом противник перебрасывает на это направление дополнительные резервы, в том числе с курского участка. "Противник на этом направлении стал оказывать ожесточенное сопротивление, они держатся за каждый километр, за каждый укрепрайон, за каждую лесополосу. Именно туда сейчас из Курской области в том числе будут перебрасывать резервы, которые предназначались курской группировке, для того, чтобы попытаться удержать линию фронта именно там", - добавил Гагин. Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Константинополь в ДНР.
https://ria.ru/20250309/konstantinopol-2003931328.html
https://ria.ru/20250302/spetsoperatsiya-2002612294.html
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в мире, курская область, донецкая народная республика, ян гагин, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Курская область, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Эксперт прокомментировал освобождение Константинополя в ДНР
Гагин: освобожденный Константинополь откроет путь в Днепропетровскую область