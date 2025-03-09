Западные эксперты предложили план прекращения огня на Украине
NYT: на Западе предложили создать буферную зону для решения конфликта на Украине
© Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
© Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Эксперты Женевского центра политики безопасности предложили план для прекращения огня на Украине, их проект цитирует газета New York Times.
"В нем предлагалось создать буферную зону шириной не менее шести миль (около десяти километров. — Прим. ред.) для разделения двух армий и план патрулирования ее 5000 гражданскими лицами и полицейскими", — говорится в материале.
Трамп ответил на вопрос о гибели Украины
Вчера, 18:27
По мнению авторов проекта, для обеспечения безопасности самих наблюдателей может потребоваться около 10 000 иностранных солдат. При этом предполагается, что миссия будет действовать на основании мандата ООН.
Президент России Владимир Путин в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.