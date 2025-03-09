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В Белгородской области местный житель пострадал от мины "колокольчик"
В Белгородской области местный житель пострадал от мины "колокольчик" - РИА Новости, 09.03.2025
В Белгородской области местный житель пострадал от мины "колокольчик"
Житель города Шебекино Белгородской области пострадал от сдетонировавшей рядом мины "колокольчик", сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T12:29:00+03:00
2025-03-09T12:29:00+03:00
2025-03-09T12:29:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Житель города Шебекино Белгородской области пострадал от сдетонировавшей рядом мины "колокольчик", сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В городе Шебекино мужчина пострадал от сдетонировавшей рядом мины "колокольчик". Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ. Для прохождения дальнейшего лечения пострадавший с минно-взрывной травмой, баротравмой и множественными осколочными ранениями ног бригадой "скорой" будет доставлен в городскую больницу №2 г. Белгорода. На территории его домовладения выбиты окна в жилом доме и посечён осколками легковой автомобиль", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в Шебекино совершена атака беспилотника на парковку одного из предприятий — осколками посечены четыре автомобиля. В Валуйском округе в посёлке Дальний беспилотник атаковал фермерское хозяйство — повреждено производственное помещение.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
В Белгородской области местный житель пострадал от мины "колокольчик"
Гладков: житель Белгородской области пострадал от детонации мины колокольчик