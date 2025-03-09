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В Китае заявили о необходимости ограниченных расходов на оборону

В Китае заявили о необходимости ограниченных расходов на оборону - РИА Новости, 09.03.2025

В Китае заявили о необходимости ограниченных расходов на оборону

Ограниченные расходы Китая на оборону необходимы для выполнения обязанностей большой страны, заявил в воскресенье официальный представитель министерства обороны РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T15:59:00+03:00

2025-03-09T15:59:00+03:00

2025-03-09T15:59:00+03:00

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ПЕКИН, 9 мар - РИА Новости. Ограниченные расходы Китая на оборону необходимы для выполнения обязанностей большой страны, заявил в воскресенье официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь. Согласно проекту бюджета Китая на 2025 год, страна увеличит военный бюджет на 7,2%, до 1,784 триллиона юаней (около 245,5 миллиарда долларов). "Правительство Китая придерживается политики скоординированного развития оборонного и экономического строительства, а также обоснованно устанавливает масштабы расходов на национальную оборону", - заявил У Цянь на полях проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Он отметил, что в последние годы в целях защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития китайское правительство поддерживало разумный и стабильный рост расходов на оборону в целом, одновременно способствуя устойчивому и здоровому социально-экономическому развитию. "По сравнению с такими военными державами, как США, расходы Китая на оборону относительно низкие, будь то доля от ВВП, доля от государственных бюджетных расходов, расходы на оборону в расчете на душу населения и расходы на одного военнослужащего", - указал он. По его словам, "ограниченные расходы Китая на оборону необходимы не только для того, чтобы преодолевать сложные вызовы в сфере безопасности, но и для того, чтобы отвечать ожиданиям международного сообщества и выполнять обязанности крупной страны". Китай каждый год планомерно наращивает оборонный бюджет, при этом страна не участвует в войнах и придерживается оборонного характера военной доктрины. В 2023 году Китай увеличил расходы на национальную оборону на 7,2%, до 1,55 триллиона юаней (около 220 миллиардов долларов), в 2024 году - на 7,2%, до 1,665 триллиона юаней (около 231,24 миллиарда долларов). Тенденция постоянного роста оборонного бюджета КНР вызывает опасения и критику других государств. Официальный представитель третьей сессии ВСНП 14-го созыва Лоу Циньцзянь ранее заявил, что "оборонные расходы Китая демонстрируют однозначный рост уже девять лет подряд с 2016 года, а доля оборонных расходов в ВВП на протяжении многих лет остается в пределах 1,5%, что ниже среднего мирового показателя". Третья сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине 5 марта и продлится до 11 марта.

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китай, пекин, сша, у цянь, всекитайское собрание народных представителей, в мире