Американский заключенный попросил суд изменить метод казни азотом на другой
Приговоренный к казни азотом в Луизиане попросил суд о более гуманном методе
© AP Photo / DAVE MARTINКамера исполнения приговоров к смертной казни
© AP Photo / DAVE MARTIN
Камера исполнения приговоров к смертной казни. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Американец Джесси Хоффман-младший, который должен стать первым в штате Луизиана заключенным, подвергнутым казни азотом, попросил суд сменить метод на более гуманный, пишет Ассошиэйтед Пресс.
В прошлом году Луизиана после 15-летнего перерыва возвратилась к осуществлению смертной казни, ее разрешили проводить с помощью азота, несмотря на критику такого метода. По сообщениям прессы, около 60 заключенных ожидают высшей меры наказания в штате.
"Приговоренный к смертной казни в Луизиане, который должен стать первым человеком в штате, казненным с использованием азота, попросил привести его в исполнение более "гуманным" методом", — говорится в публикации.
Адвокаты заключенного просят суд сменить метод казни на расстрел или смертельную инъекцию, а также другие доступные способы.
При казни подобным методом через дыхательную маску осужденному пускают азот, что провоцирует гипоксию и, в конечном счете, смерть. В 2024 году такую процедуру провели в республиканском штате Алабама. Тогда ООН и ЕС раскритиковали этот способ смертной казни.
Согласно американскому НКО Death Penalty Information Center, с 1973 года 200 приговоренных к смертной казни человек в США впоследствии получили оправдательный приговор, 108 из них — темнокожие.
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