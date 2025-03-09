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Американский заключенный попросил суд изменить метод казни азотом на другой - РИА Новости, 09.03.2025
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04:44 09.03.2025 (обновлено: 09:27 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/kazn-2003870951.html
Американский заключенный попросил суд изменить метод казни азотом на другой
Американский заключенный попросил суд изменить метод казни азотом на другой - РИА Новости, 09.03.2025
Американский заключенный попросил суд изменить метод казни азотом на другой
Американец Джесси Хоффман-младший, который должен стать первым в штате Луизиана заключенным, подвергнутым казни азотом, попросил суд сменить метод на более... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T04:44:00+03:00
2025-03-09T09:27:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Американец Джесси Хоффман-младший, который должен стать первым в штате Луизиана заключенным, подвергнутым казни азотом, попросил суд сменить метод на более гуманный, пишет Ассошиэйтед Пресс.В прошлом году Луизиана после 15-летнего перерыва возвратилась к осуществлению смертной казни, ее разрешили проводить с помощью азота, несмотря на критику такого метода. По сообщениям прессы, около 60 заключенных ожидают высшей меры наказания в штате."Приговоренный к смертной казни в Луизиане, который должен стать первым человеком в штате, казненным с использованием азота, попросил привести его в исполнение более "гуманным" методом", — говорится в публикации.Адвокаты заключенного просят суд сменить метод казни на расстрел или смертельную инъекцию, а также другие доступные способы.При казни подобным методом через дыхательную маску осужденному пускают азот, что провоцирует гипоксию и, в конечном счете, смерть. В 2024 году такую процедуру провели в республиканском штате Алабама. Тогда ООН и ЕС раскритиковали этот способ смертной казни.Согласно американскому НКО Death Penalty Information Center, с 1973 года 200 приговоренных к смертной казни человек в США впоследствии получили оправдательный приговор, 108 из них — темнокожие.
https://ria.ru/20250308/kazn-2003758665.html
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в мире, луизиана, алабама, сша, оон, евросоюз
В мире, Луизиана, Алабама, США, ООН, Евросоюз
Американский заключенный попросил суд изменить метод казни азотом на другой

Приговоренный к казни азотом в Луизиане попросил суд о более гуманном методе

© AP Photo / DAVE MARTINКамера исполнения приговоров к смертной казни
Камера исполнения приговоров к смертной казни - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / DAVE MARTIN
Камера исполнения приговоров к смертной казни. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Американец Джесси Хоффман-младший, который должен стать первым в штате Луизиана заключенным, подвергнутым казни азотом, попросил суд сменить метод на более гуманный, пишет Ассошиэйтед Пресс.
В прошлом году Луизиана после 15-летнего перерыва возвратилась к осуществлению смертной казни, ее разрешили проводить с помощью азота, несмотря на критику такого метода. По сообщениям прессы, около 60 заключенных ожидают высшей меры наказания в штате.
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"Приговоренный к смертной казни в Луизиане, который должен стать первым человеком в штате, казненным с использованием азота, попросил привести его в исполнение более "гуманным" методом", — говорится в публикации.
Адвокаты заключенного просят суд сменить метод казни на расстрел или смертельную инъекцию, а также другие доступные способы.
При казни подобным методом через дыхательную маску осужденному пускают азот, что провоцирует гипоксию и, в конечном счете, смерть. В 2024 году такую процедуру провели в республиканском штате Алабама. Тогда ООН и ЕС раскритиковали этот способ смертной казни.
Согласно американскому НКО Death Penalty Information Center, с 1973 года 200 приговоренных к смертной казни человек в США впоследствии получили оправдательный приговор, 108 из них — темнокожие.
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