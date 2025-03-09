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Украину ждет катастрофа из-за действий Трампа, пишут СМИ

Украину ждет катастрофа из-за действий Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 09.03.2025

Украину ждет катастрофа из-за действий Трампа, пишут СМИ

Политика США в отношении Украины и Европы чревата катастрофой для ВСУ, заявил польский политолог Лукаш Адамский в интервью Haqqin. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T15:39:00+03:00

2025-03-09T15:39:00+03:00

2025-03-09T16:39:00+03:00

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дональд трамп

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Политика США в отношении Украины и Европы чревата катастрофой для ВСУ, заявил польский политолог Лукаш Адамский в интервью Haqqin.На этой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом."Это может стать последней точкой давления для Белого дома, поскольку он подталкивает Украину к мирным переговорам с Россией и подписанию соглашения, предоставляющего Соединенным Штатам доступ к ее полезным ископаемым", — сказал польский эксперт.Адамский также заявил, что Европа не сможет компенсировать американскую военную помощь ВСУ."Только частично, да и то если к этому процессу подключатся Австралия, Канада, Япония и Южная Корея", — добавил аналитик.Ранее в воскресенье американский предприниматель Илон Маск заявил, что система спутникового интернета Starlink — костяк ВСУ, без которого украинская армия рухнет.Кроме того, США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока глава Белого дома Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250309/mirotvortsy-2003927791.html

https://ria.ru/20250308/evropa-2003717139.html

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в мире, украина, сша, европа, илон маск, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), дональд трамп, министерство обороны сша