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Украину ждет катастрофа из-за действий Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 09.03.2025
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15:39 09.03.2025 (обновлено: 16:39 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/katastrofa-2003929018.html
Украину ждет катастрофа из-за действий Трампа, пишут СМИ
Украину ждет катастрофа из-за действий Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 09.03.2025
Украину ждет катастрофа из-за действий Трампа, пишут СМИ
Политика США в отношении Украины и Европы чревата катастрофой для ВСУ, заявил польский политолог Лукаш Адамский в интервью Haqqin. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T15:39:00+03:00
2025-03-09T16:39:00+03:00
в мире
украина
сша
европа
илон маск
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
дональд трамп
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Политика США в отношении Украины и Европы чревата катастрофой для ВСУ, заявил польский политолог Лукаш Адамский в интервью Haqqin.На этой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом."Это может стать последней точкой давления для Белого дома, поскольку он подталкивает Украину к мирным переговорам с Россией и подписанию соглашения, предоставляющего Соединенным Штатам доступ к ее полезным ископаемым", — сказал польский эксперт.Адамский также заявил, что Европа не сможет компенсировать американскую военную помощь ВСУ."Только частично, да и то если к этому процессу подключатся Австралия, Канада, Япония и Южная Корея", — добавил аналитик.Ранее в воскресенье американский предприниматель Илон Маск заявил, что система спутникового интернета Starlink — костяк ВСУ, без которого украинская армия рухнет.Кроме того, США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока глава Белого дома Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250309/mirotvortsy-2003927791.html
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в мире, украина, сша, европа, илон маск, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Европа, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Дональд Трамп, Министерство обороны США
Украину ждет катастрофа из-за действий Трампа, пишут СМИ

Политолог Адамский: Украину ждет катастрофа из-за Трампа

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Политика США в отношении Украины и Европы чревата катастрофой для ВСУ, заявил польский политолог Лукаш Адамский в интервью Haqqin.
На этой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом.
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"Это может стать последней точкой давления для Белого дома, поскольку он подталкивает Украину к мирным переговорам с Россией и подписанию соглашения, предоставляющего Соединенным Штатам доступ к ее полезным ископаемым", — сказал польский эксперт.
Адамский также заявил, что Европа не сможет компенсировать американскую военную помощь ВСУ.
"Только частично, да и то если к этому процессу подключатся Австралия, Канада, Япония и Южная Корея", — добавил аналитик.
Ранее в воскресенье американский предприниматель Илон Маск заявил, что система спутникового интернета Starlink — костяк ВСУ, без которого украинская армия рухнет.
Кроме того, США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока глава Белого дома Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаСШАЕвропаИлон МаскВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Дональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
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