https://ria.ru/20250309/kanada-2003876227.html

В Канаде изберут нового премьер-министра

В Канаде изберут нового премьер-министра - РИА Новости, 09.03.2025

В Канаде изберут нового премьер-министра

В Канаде в воскресенье пройдет закрытое голосование членов правящей Либеральной партии, чтобы избрать кандидатуру для выборов нового премьер-министра после... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T07:18:00+03:00

2025-03-09T07:18:00+03:00

2025-03-09T10:26:00+03:00

в мире

канада

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украина

джастин трюдо

христя фриланд

марк карни

оон

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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. В Канаде в воскресенье пройдет закрытое голосование членов правящей Либеральной партии, чтобы избрать кандидатуру для выборов нового премьер-министра после отставки Джастина Трюдо. Нынешнему премьеру ранее пришлось объявить о своих планах покинуть пост на фоне недовольства политикой его администрации по миграции и из-за высокой инфляции в стране. Политик занимал пост премьера в течение десяти лет. Сейчас аналитики и пресса фаворитом голосования считают бывшего главу банка Канады Марка Карни. Он считается талантливым экономистом, который смог уберечь экономику страны от краха в финансовый кризис 2008 года. Заслуги на этом посту позволили ему впоследствии стать первым главой Банка Англии, который был рожден за пределами Соединенного Королевства. На этом посту он прослужил до 2020 года, а затем был назначен спецпосланником ООН по вопросам, связанным с изменением климата, и финансами. Аналитики отмечают, что на фоне экономических проблем Канады, кандидатура Карни и его успешный опыт работы с финансовыми кризисами может откликнуться у избирателей на предстоящих парламентских выборах, которые должны пройти до 20 октября этого года, точную дату должен будет определить новый премьер-министр. Вторым значимым кандидатом на пост нового главы правящей партии является бывший вице-премьер Канады Христя Фриланд, занимавшая также пост министра финансов в правительстве. Она ушла в отставку после разногласий с Трюдо по поводу торговых отношений с США, переросших в тарифную войну с приходом нового президента США Дональда Трампа. Несмотря на разногласия с Трюдо, аналитики считают, что прошлая ассоциация с кабинетом Трюдо помешает Фриланд набрать достаточное количество голосов. Торговая война и конфликт на Украине Ключевым фактором в выборе нового лидера партия является кризис в отношениях с США, вызванный не только торговой политикой Трампа, но и его угрозами сделать Канаду 51-м американским штатом. Позиция Фриланд, которую та изложила в своем публичном письме об отставке, заключается в том, что Канаде необходимо сохранить финансовые резервы для тарифной войны с США и решительно действовать в ответ на меры Трампа. Карни, в свою очередь, пообещал, что ответные меры Канады будут направлены на наиболее уязвимые секторы США. "Канада не склонится перед задирой", - отмечает он. В контексте предстоящих парламентских выборов в Канаде, для будущего лидера партии важна и позиция по конфликту на Украине, поскольку в стране проживает одна из самых многочисленных общин украинцев, всего около 1.3 миллиона человек. Фриланд, проживавшая в Киеве в 1980-е годы, известна тем, что является одним из наиболее ярых сторонников Украины среди западных политиков, она неоднократно убеждала западных партнеров Канады ужесточить санкции против Москвы. В связи с этим ожидается, что политика Фриланд по России станет еще жестче, чем у ее предшественника Трюдо. Карни также ранее высказывался в поддержку Украины.

https://ria.ru/20250308/smi-2003789101.html

https://ria.ru/20250307/tryudo-2003679109.html

https://ria.ru/20250307/tramp-2003695376.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, канада, сша, украина, джастин трюдо, христя фриланд, марк карни, оон