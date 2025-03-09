Кадыров рассказал об успехах российских подразделений в Курской области
Кадыров рассказал об успехах подразделений ВС России в Курской области
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 9 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успехах российских подразделений в зоне проведения спецоперации на курском направлении.
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"Командир спецназа "Ахмат" МО РФ, заместитель начальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов рассказал об успехах российских подразделений на Курском направлении. За последние два дня легендарный спецназ "Ахмат" совместно с военнослужащими других российских подразделений перешёл в активную стадию по выбиванию укрофашистов с нашей земли. Проделана огромная работа", — написал глава республики.
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Так, по информации Кадырова, личный состав полка "Ахмат-Чечня" Минобороны России вошёл в село Мартыновка Суджанского района Курской области, где "успешно проводит зачистку".
На этом направлении также полностью освобождены от ВСУ Черкасское Поречное, хутора Косица, Правда. Здесь, по его словам, "на славу поработал" спецназ "Ахмат", 30 МСП, полк "Ахмат-Чечня" МО РФ, отряд "Каштан" спецназа "Ахмат". Полк 1427 зачистил лес над Косицей, а российские подразделения вошли село Михайловка и "выбивают оттуда нацистов".
Глава Чечни сообщил, что активное уничтожение врага идёт на территории Ивашковского леса, российские подразделения расчищают выход к хутору Зозулевка. Также спецназом "Ахмат" зачищена "важная точка" — хутор Кубаткин.
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"Апты Аронович заверил, что ударные темпы освобождения наших территорий от фашистов будут только наращиваться и продолжатся до полного их освобождения... За последние дни появилась возможность взять оккупированный врагом город Суджу под контроль со всех сторон и продолжить выбивать ВСУ из этого населённого пункта", — уточнил глава Чечни.