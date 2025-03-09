https://ria.ru/20250309/kadyrov-2003966325.html

Кадыров рассказал об успехах российских подразделений в Курской области

Кадыров рассказал об успехах российских подразделений в Курской области - РИА Новости, 09.03.2025

Кадыров рассказал об успехах российских подразделений в Курской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успехах российских подразделений в зоне проведения спецоперации на курском направлении. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T21:20:00+03:00

2025-03-09T21:20:00+03:00

2025-03-09T21:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

суджанский район

курская область

рамзан кадыров

апти алаудинов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959867602_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_37e9bde0a4917ccc7ebdec5e047aad71.jpg

ГРОЗНЫЙ, 9 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успехах российских подразделений в зоне проведения спецоперации на курском направлении. "Командир спецназа "Ахмат" МО РФ, заместитель начальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов рассказал об успехах российских подразделений на Курском направлении. За последние два дня легендарный спецназ "Ахмат" совместно с военнослужащими других российских подразделений перешёл в активную стадию по выбиванию укрофашистов с нашей земли. Проделана огромная работа", — написал глава республики. Так, по информации Кадырова, личный состав полка "Ахмат-Чечня" Минобороны России вошёл в село Мартыновка Суджанского района Курской области, где "успешно проводит зачистку". На этом направлении также полностью освобождены от ВСУ Черкасское Поречное, хутора Косица, Правда. Здесь, по его словам, "на славу поработал" спецназ "Ахмат", 30 МСП, полк "Ахмат-Чечня" МО РФ, отряд "Каштан" спецназа "Ахмат". Полк 1427 зачистил лес над Косицей, а российские подразделения вошли село Михайловка и "выбивают оттуда нацистов". Глава Чечни сообщил, что активное уничтожение врага идёт на территории Ивашковского леса, российские подразделения расчищают выход к хутору Зозулевка. Также спецназом "Ахмат" зачищена "важная точка" — хутор Кубаткин. "Апты Аронович заверил, что ударные темпы освобождения наших территорий от фашистов будут только наращиваться и продолжатся до полного их освобождения... За последние дни появилась возможность взять оккупированный врагом город Суджу под контроль со всех сторон и продолжить выбивать ВСУ из этого населённого пункта", — уточнил глава Чечни.

https://ria.ru/20250224/komandir-2001284516.html

https://rsport.ria.ru/20250302/kadyrov-2002621794.html

https://ria.ru/20250228/kadyrov-2002262946.html

россия

суджанский район

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, суджанский район, курская область, рамзан кадыров, апти алаудинов, вооруженные силы украины