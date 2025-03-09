https://ria.ru/20250309/izrail-2003943806.html

Израиль прекратил подачу электричества в сектор Газа

Израиль прекратил подачу электричества в сектор Газа - РИА Новости, 09.03.2025

Израиль прекратил подачу электричества в сектор Газа

Министр энергетики Израиля Эли Коэн заявил в видеообращении, что распорядился немедленно прекратить подачу электричества в сектор Газа, соответствующий приказ... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T17:49:00+03:00

2025-03-09T17:49:00+03:00

2025-03-09T19:55:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар — РИА Новости. Министр энергетики Израиля Эли Коэн заявил в видеообращении, что распорядился немедленно прекратить подачу электричества в сектор Газа, соответствующий приказ был опубликован ведомством."Я только что подписал приказ о немедленном прекращении поставок электричества в сектор Газа. Мы задействуем все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты с целью освобождения всех заложников и чтобы гарантировать, что ХАМАС не останется в Газе на следующий день после войны", — сказал он.На прошлой неделе Израиль полностью запретил ввоз гуманитарной помощи в Газу.Израильская гостелерадиокомпания Kan отмечает, что этот шаг — часть плана Тель-Авива по оказанию максимального давления на палестинское движение ХАМАС с целью освобождения большего числа заложников.Известно, что до сегодняшнего дня Израиль поставлял электроэнергию для работы опреснительной установки в центральной части палестинского анклава. Для других нужд электричество в Газе вырабатывается генераторами, которые работают на топливе, поставляемом в рамках гуманитарной помощи.Второго марта Израиль объявил о запрете на ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, а также пригрозил дальнейшим давлением на ХАМАС за отказ принять новый американский план продления перемирия в секторе Газа и освобождения оставшихся заложников.С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими.

https://ria.ru/20250309/sdelka-2003936111.html

https://ria.ru/20250302/tsakhal-2002633595.html

https://ria.ru/20250309/konflikt-1915630213.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, хамас