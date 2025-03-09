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Израиль прекратил подачу электричества в сектор Газа - РИА Новости, 09.03.2025
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17:49 09.03.2025 (обновлено: 19:55 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/izrail-2003943806.html
Израиль прекратил подачу электричества в сектор Газа
Израиль прекратил подачу электричества в сектор Газа - РИА Новости, 09.03.2025
Израиль прекратил подачу электричества в сектор Газа
Министр энергетики Израиля Эли Коэн заявил в видеообращении, что распорядился немедленно прекратить подачу электричества в сектор Газа, соответствующий приказ... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T17:49:00+03:00
2025-03-09T19:55:00+03:00
в мире
израиль
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар — РИА Новости. Министр энергетики Израиля Эли Коэн заявил в видеообращении, что распорядился немедленно прекратить подачу электричества в сектор Газа, соответствующий приказ был опубликован ведомством.&quot;Я только что подписал приказ о немедленном прекращении поставок электричества в сектор Газа. Мы задействуем все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты с целью освобождения всех заложников и чтобы гарантировать, что ХАМАС не останется в Газе на следующий день после войны&quot;, — сказал он.На прошлой неделе Израиль полностью запретил ввоз гуманитарной помощи в Газу.Израильская гостелерадиокомпания Kan отмечает, что этот шаг — часть плана Тель-Авива по оказанию максимального давления на палестинское движение ХАМАС с целью освобождения большего числа заложников.Известно, что до сегодняшнего дня Израиль поставлял электроэнергию для работы опреснительной установки в центральной части палестинского анклава. Для других нужд электричество в Газе вырабатывается генераторами, которые работают на топливе, поставляемом в рамках гуманитарной помощи.Второго марта Израиль объявил о запрете на ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, а также пригрозил дальнейшим давлением на ХАМАС за отказ принять новый американский план продления перемирия в секторе Газа и освобождения оставшихся заложников.С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими.
https://ria.ru/20250309/sdelka-2003936111.html
https://ria.ru/20250302/tsakhal-2002633595.html
https://ria.ru/20250309/konflikt-1915630213.html
израиль
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в мире, израиль, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, хамас
В мире, Израиль, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, ХАМАС
Израиль прекратил подачу электричества в сектор Газа

Министр энергетики Израиля велел прекратить подачу электричества в сектор Газа

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар — РИА Новости. Министр энергетики Израиля Эли Коэн заявил в видеообращении, что распорядился немедленно прекратить подачу электричества в сектор Газа, соответствующий приказ был опубликован ведомством.
«

"Я только что подписал приказ о немедленном прекращении поставок электричества в сектор Газа. Мы задействуем все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты с целью освобождения всех заложников и чтобы гарантировать, что ХАМАС не останется в Газе на следующий день после войны", — сказал он.

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Известно, что до сегодняшнего дня Израиль поставлял электроэнергию для работы опреснительной установки в центральной части палестинского анклава. Для других нужд электричество в Газе вырабатывается генераторами, которые работают на топливе, поставляемом в рамках гуманитарной помощи.
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Второго марта Израиль объявил о запрете на ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, а также пригрозил дальнейшим давлением на ХАМАС за отказ принять новый американский план продления перемирия в секторе Газа и освобождения оставшихся заложников.
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими.
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В миреИзраильСектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуХАМАС
 
 
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