https://ria.ru/20250309/izrail-2003872762.html

В аварии с автобусом в Израиле погиб человек

В аварии с автобусом в Израиле погиб человек - РИА Новости, 09.03.2025

В аварии с автобусом в Израиле погиб человек

Один человек погиб, по меньшей мере 16 пострадали в результате аварии с автобусом на юге Израиля, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на медиков. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T05:45:00+03:00

2025-03-09T05:45:00+03:00

2025-03-09T05:47:00+03:00

в мире

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957164151_0:298:3072:2026_1920x0_80_0_0_601d781dc74c63ce9d6f334629d05fba.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Один человек погиб, по меньшей мере 16 пострадали в результате аварии с автобусом на юге Израиля, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на медиков."Один человек погиб и по меньшей мере 16 человек получили травмы после того, как на шоссе... на юге Израиля перевернулся автобус... О смерти мужчины объявили на месте", - говорится в публикации со ссылкой на службу скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом" (MDA).Отмечается, что двое пострадавших получили травмы средней степени тяжести, остальные отделались незначительными травмами.

https://ria.ru/20250307/brazilija-2003569511.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль