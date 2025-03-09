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В аварии с автобусом в Израиле погиб человек - РИА Новости, 09.03.2025
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05:45 09.03.2025 (обновлено: 05:47 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/izrail-2003872762.html
В аварии с автобусом в Израиле погиб человек
В аварии с автобусом в Израиле погиб человек - РИА Новости, 09.03.2025
В аварии с автобусом в Израиле погиб человек
Один человек погиб, по меньшей мере 16 пострадали в результате аварии с автобусом на юге Израиля, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на медиков. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T05:45:00+03:00
2025-03-09T05:47:00+03:00
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Один человек погиб, по меньшей мере 16 пострадали в результате аварии с автобусом на юге Израиля, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на медиков."Один человек погиб и по меньшей мере 16 человек получили травмы после того, как на шоссе... на юге Израиля перевернулся автобус... О смерти мужчины объявили на месте", - говорится в публикации со ссылкой на службу скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом" (MDA).Отмечается, что двое пострадавших получили травмы средней степени тяжести, остальные отделались незначительными травмами.
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в мире, израиль
В мире, Израиль
В аварии с автобусом в Израиле погиб человек

В аварии с автобусом в Израиле погиб человек, 16 пассажиров пострадали

© AP Photo / Rami ShlushИзраильская полиция
Израильская полиция - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Rami Shlush
Израильская полиция. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Один человек погиб, по меньшей мере 16 пострадали в результате аварии с автобусом на юге Израиля, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на медиков.
"Один человек погиб и по меньшей мере 16 человек получили травмы после того, как на шоссе... на юге Израиля перевернулся автобус... О смерти мужчины объявили на месте", - говорится в публикации со ссылкой на службу скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом" (MDA).
Отмечается, что двое пострадавших получили травмы средней степени тяжести, остальные отделались незначительными травмами.
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