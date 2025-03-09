https://ria.ru/20250309/izrail-2003872762.html
В аварии с автобусом в Израиле погиб человек
В аварии с автобусом в Израиле погиб человек - РИА Новости, 09.03.2025
В аварии с автобусом в Израиле погиб человек
Один человек погиб, по меньшей мере 16 пострадали в результате аварии с автобусом на юге Израиля, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на медиков. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T05:45:00+03:00
2025-03-09T05:45:00+03:00
2025-03-09T05:47:00+03:00
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израиль
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Один человек погиб, по меньшей мере 16 пострадали в результате аварии с автобусом на юге Израиля, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на медиков."Один человек погиб и по меньшей мере 16 человек получили травмы после того, как на шоссе... на юге Израиля перевернулся автобус... О смерти мужчины объявили на месте", - говорится в публикации со ссылкой на службу скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом" (MDA).Отмечается, что двое пострадавших получили травмы средней степени тяжести, остальные отделались незначительными травмами.
https://ria.ru/20250307/brazilija-2003569511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль
В аварии с автобусом в Израиле погиб человек
В аварии с автобусом в Израиле погиб человек, 16 пассажиров пострадали