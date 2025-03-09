В Иране назвали иррациональным возобновление переговоров с США
Генерал Акраминийа: переговоры по ядерной сделке с США будут иррациональными
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФлаги Ирана около башни Азади, построенной на одноименной площади в Тегеране
Флаги Ирана около башни Азади, построенной на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 9 мар - РИА Новости. Возобновление переговоров по ядерной сделке между Ираном и США будет иррациональным, пока Вашингтон продолжает вводить санкции против Тегерана, заявил заместитель координатора политико-идеологической организации армии Ирана бригадный генерал Мохаммад Акраминийа.
В субботу верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ходе еженедельной встречи с представителями иранского правительства заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с теми государствами, которые заботятся только о своих интересах.
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"Опыт показывает, что США ни за что не исполнят свои обязательства, и целью… переговоров является не решение ядерной проблемы, а уничтожение ядерного и оборонительного потенциала, поляризация настроений в обществе и организация протестов внутри (Ирана – ред.)… Иррационально возобновлять переговоры с США, пока они продолжают вводить новые санкции", – передает слова генерала агентство IRNA.
Акраминийа подчеркнул, что действия США показывают, что они находятся "на пути упадка", поэтому сейчас Иран не должен идти на уступки.
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что направил письмо Хаменеи, предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. При этом миссия Ирана в ООН сообщила, что пока не получала послание для верховного лидера страны от Трампа по сделке. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
Еще в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. Во вторник, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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