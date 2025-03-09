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Иран отказался обсуждать идеи, ведущие к демонтажу ядерной программы - РИА Новости, 09.03.2025
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18:24 09.03.2025 (обновлено: 18:39 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/iran-2003948867.html
Иран отказался обсуждать идеи, ведущие к демонтажу ядерной программы
Иран отказался обсуждать идеи, ведущие к демонтажу ядерной программы - РИА Новости, 09.03.2025
Иран отказался обсуждать идеи, ведущие к демонтажу ядерной программы
Иран готов обсудить обеспокоенности, связанные с возможной милитаризацией мирной ядерной программы, но не идеи, ведущие к ее сворачиванию, сообщила миссия... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T18:24:00+03:00
2025-03-09T18:39:00+03:00
иран
оон
в мире
ядерное оружие
сша
дональд трамп
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ООН, 9 мар – РИА Новости. Иран готов обсудить обеспокоенности, связанные с возможной милитаризацией мирной ядерной программы, но не идеи, ведущие к ее сворачиванию, сообщила миссия страны при ООН."Если целью переговоров является решение проблем, связанных с любой потенциальной милитаризацией ядерной программы Ирана, то такие обсуждения могут быть предметом рассмотрения. Однако, если целью будет демонтаж мирной ядерной программы Ирана... такие переговоры никогда не состоятся", – сообщает миссия ИРИ в соцсети Х.Иранское постпредство при этом напрямую не указывает, с кем именно Тегеран готов вести переговоры, но, вероятно, таким образом отвечает на предложение президента США Дональда Трампа о сделке по ядерной программе Ирана.В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. При этом миссия Ирана в ООН сообщила, что пока не получала послание для верховного лидера страны от Трампа по сделке по иранской ядерной программе. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.Еще в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из сделки и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250309/iran-2003865917.html
https://ria.ru/20250307/tramp-2003731049.html
https://ria.ru/20250307/iran-2003725365.html
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иран, оон, в мире, ядерное оружие, сша, дональд трамп
Иран, ООН, В мире, Ядерное оружие, США, Дональд Трамп
Иран отказался обсуждать идеи, ведущие к демонтажу ядерной программы

Иран готов обсудить вопросы к милитаризации ядерной программы, но не ее демонтаж

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ООН, 9 мар – РИА Новости. Иран готов обсудить обеспокоенности, связанные с возможной милитаризацией мирной ядерной программы, но не идеи, ведущие к ее сворачиванию, сообщила миссия страны при ООН.
"Если целью переговоров является решение проблем, связанных с любой потенциальной милитаризацией ядерной программы Ирана, то такие обсуждения могут быть предметом рассмотрения. Однако, если целью будет демонтаж мирной ядерной программы Ирана... такие переговоры никогда не состоятся", – сообщает миссия ИРИ в соцсети Х.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Некоторые страны хотят навязать Ирану свои ожидания, заявил Хаменеи
Вчера, 01:48
Иранское постпредство при этом напрямую не указывает, с кем именно Тегеран готов вести переговоры, но, вероятно, таким образом отвечает на предложение президента США Дональда Трампа о сделке по ядерной программе Ирана.
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. При этом миссия Ирана в ООН сообщила, что пока не получала послание для верховного лидера страны от Трампа по сделке по иранской ядерной программе. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Трамп пригрозил Ирану последствиями при незаключении сделки
7 марта, 20:30
Еще в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из сделки и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Иран ответил на угрозу Трампа из-за ядерной программы
7 марта, 19:47
 
ИранООНВ миреЯдерное оружиеСШАДональд Трамп
 
 
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