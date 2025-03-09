https://ria.ru/20250309/iran-2003948867.html

Иран отказался обсуждать идеи, ведущие к демонтажу ядерной программы

Иран отказался обсуждать идеи, ведущие к демонтажу ядерной программы - РИА Новости, 09.03.2025

Иран отказался обсуждать идеи, ведущие к демонтажу ядерной программы

Иран готов обсудить обеспокоенности, связанные с возможной милитаризацией мирной ядерной программы, но не идеи, ведущие к ее сворачиванию, сообщила миссия... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T18:24:00+03:00

2025-03-09T18:24:00+03:00

2025-03-09T18:39:00+03:00

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ООН, 9 мар – РИА Новости. Иран готов обсудить обеспокоенности, связанные с возможной милитаризацией мирной ядерной программы, но не идеи, ведущие к ее сворачиванию, сообщила миссия страны при ООН."Если целью переговоров является решение проблем, связанных с любой потенциальной милитаризацией ядерной программы Ирана, то такие обсуждения могут быть предметом рассмотрения. Однако, если целью будет демонтаж мирной ядерной программы Ирана... такие переговоры никогда не состоятся", – сообщает миссия ИРИ в соцсети Х.Иранское постпредство при этом напрямую не указывает, с кем именно Тегеран готов вести переговоры, но, вероятно, таким образом отвечает на предложение президента США Дональда Трампа о сделке по ядерной программе Ирана.В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. При этом миссия Ирана в ООН сообщила, что пока не получала послание для верховного лидера страны от Трампа по сделке по иранской ядерной программе. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.Еще в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из сделки и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250309/iran-2003865917.html

https://ria.ru/20250307/tramp-2003731049.html

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иран, оон, в мире, ядерное оружие, сша, дональд трамп