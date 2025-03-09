https://ria.ru/20250309/iran-2003865917.html

Некоторые страны хотят навязать Ирану свои ожидания, заявил Хаменеи

Некоторые страны хотят навязать Ирану свои ожидания, заявил Хаменеи - РИА Новости, 09.03.2025

Некоторые страны хотят навязать Ирану свои ожидания, заявил Хаменеи

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ходе еженедельной встречи с представителями иранского правительства в субботу заявил, что Тегеран не будет вести... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T01:48:00+03:00

2025-03-09T01:48:00+03:00

2025-03-09T01:48:00+03:00

в мире

иран

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сша

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дмитрий песков

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ТЕГЕРАН, 9 мар – РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ходе еженедельной встречи с представителями иранского правительства в субботу заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с теми государствами, которые заботятся только о своих интересах. Его слова приводит приводит иранское госагентство IRNA."Настойчивость некоторых государств относительно проведения переговоров (с Ираном – ред.) направлена не на решение их или наших проблем – она направлена на доминирование над Ираном. На навязывание Тегерану их собственных ожиданий… И это касается не только ядерного потенциала Ирана… Это касается и оборонного потенциала Ирана… Эти ракеты не производите! Ну разве это переговоры? Иран определенно не оправдает их ожиданий", - приводит госагентство слова Хаменеи. В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что направил письмо Али Хаменеи, предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. При этом Миссия Ирана в ООН сообщила, что пока не получала послание для верховного лидера страны от Трампа по сделке по иранской ядерной программе. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Еще в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. Во вторник, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250307/iran-2003725365.html

https://ria.ru/20250305/peskov-2003177047.html

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тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, тегеран (город), сша, дональд трамп, али хаменеи, дмитрий песков, оон