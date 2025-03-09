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Умер один из пострадавших при украинском ударе HIMARS в Херсонской области - РИА Новости, 09.03.2025
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18:28 09.03.2025 (обновлено: 22:17 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/himars-2003949119.html
Умер один из пострадавших при украинском ударе HIMARS в Херсонской области
Умер один из пострадавших при украинском ударе HIMARS в Херсонской области - РИА Новости, 09.03.2025
Умер один из пострадавших при украинском ударе HIMARS в Херсонской области
Один человек погиб после украинского удара ракетами из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения Херсонской... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T18:28:00+03:00
2025-03-09T22:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
происшествия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
владимир сальдо
следственный комитет россии (ск рф)
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ГЕНИЧЕСК, 9 мар — РИА Новости. Один человек погиб после украинского удара ракетами из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения Херсонской области."Информация пока предварительная. Мы ждем всех пострадавших. Они маршрутизированы в Скадовскую больницу. Пока привезли только двоих. К сожалению, один погибший из этих двоих. Детей, по оперативной информации, среди пострадавших нет. Все взрослые", — говорится в заявлении. Как указали в ведомстве, пострадали семь человек, среди которых фельдшер и водитель скорой помощи, они находятся в состоянии средней степени тяжести."Осколочные ранения головы, торса и конечностей. Операционные работают, помощь оказывается", — добавили в министерстве. Об ударе ВСУ по рынку в селе Великие Копани в воскресенье вечером сообщил губернатор области Владимир Сальдо. По его данным, противник выпустил две ракеты из РСЗО HIMARS. В этот момент там находились десятки мирных жителей, фермеров, приехавших продать свою продукцию. Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело.
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, происшествия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), владимир сальдо, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Владимир Сальдо, Следственный комитет России (СК РФ)
Умер один из пострадавших при украинском ударе HIMARS в Херсонской области

Минздрав Херсонской области: один человек погиб при ударе ВСУ по рынку

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области
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ГЕНИЧЕСК, 9 мар — РИА Новости. Один человек погиб после украинского удара ракетами из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения Херсонской области.
"Информация пока предварительная. Мы ждем всех пострадавших. Они маршрутизированы в Скадовскую больницу. Пока привезли только двоих. К сожалению, один погибший из этих двоих. Детей, по оперативной информации, среди пострадавших нет. Все взрослые", — говорится в заявлении.
© Фото : Владимир Сальдо/TelegramВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области
Как указали в ведомстве, пострадали семь человек, среди которых фельдшер и водитель скорой помощи, они находятся в состоянии средней степени тяжести.
«
"Осколочные ранения головы, торса и конечностей. Операционные работают, помощь оказывается", — добавили в министерстве.
Об ударе ВСУ по рынку в селе Великие Копани в воскресенье вечером сообщил губернатор области Владимир Сальдо. По его данным, противник выпустил две ракеты из РСЗО HIMARS. В этот момент там находились десятки мирных жителей, фермеров, приехавших продать свою продукцию.
Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Владимир СальдоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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