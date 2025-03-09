Умер один из пострадавших при украинском ударе HIMARS в Херсонской области
Минздрав Херсонской области: один человек погиб при ударе ВСУ по рынку
© Фото : Владимир Сальдо/TelegramВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области
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ГЕНИЧЕСК, 9 мар — РИА Новости. Один человек погиб после украинского удара ракетами из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения Херсонской области.
"Информация пока предварительная. Мы ждем всех пострадавших. Они маршрутизированы в Скадовскую больницу. Пока привезли только двоих. К сожалению, один погибший из этих двоих. Детей, по оперативной информации, среди пострадавших нет. Все взрослые", — говорится в заявлении.
© Фото : Владимир Сальдо/TelegramВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области
Как указали в ведомстве, пострадали семь человек, среди которых фельдшер и водитель скорой помощи, они находятся в состоянии средней степени тяжести.
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"Осколочные ранения головы, торса и конечностей. Операционные работают, помощь оказывается", — добавили в министерстве.
Об ударе ВСУ по рынку в селе Великие Копани в воскресенье вечером сообщил губернатор области Владимир Сальдо. По его данным, противник выпустил две ракеты из РСЗО HIMARS. В этот момент там находились десятки мирных жителей, фермеров, приехавших продать свою продукцию.
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