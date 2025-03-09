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Умер один из пострадавших при украинском ударе HIMARS в Херсонской области

Умер один из пострадавших при украинском ударе HIMARS в Херсонской области - РИА Новости, 09.03.2025

Умер один из пострадавших при украинском ударе HIMARS в Херсонской области

Один человек погиб после украинского удара ракетами из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения Херсонской... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T18:28:00+03:00

2025-03-09T18:28:00+03:00

2025-03-09T22:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

происшествия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

владимир сальдо

следственный комитет россии (ск рф)

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ГЕНИЧЕСК, 9 мар — РИА Новости. Один человек погиб после украинского удара ракетами из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения Херсонской области."Информация пока предварительная. Мы ждем всех пострадавших. Они маршрутизированы в Скадовскую больницу. Пока привезли только двоих. К сожалению, один погибший из этих двоих. Детей, по оперативной информации, среди пострадавших нет. Все взрослые", — говорится в заявлении. Как указали в ведомстве, пострадали семь человек, среди которых фельдшер и водитель скорой помощи, они находятся в состоянии средней степени тяжести."Осколочные ранения головы, торса и конечностей. Операционные работают, помощь оказывается", — добавили в министерстве. Об ударе ВСУ по рынку в селе Великие Копани в воскресенье вечером сообщил губернатор области Владимир Сальдо. По его данным, противник выпустил две ракеты из РСЗО HIMARS. В этот момент там находились десятки мирных жителей, фермеров, приехавших продать свою продукцию. Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, происшествия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), владимир сальдо, следственный комитет россии (ск рф)