https://ria.ru/20250309/hamas-2003862991.html

ХАМАС выдвинуло три условия для переговоров по перемирию в Газе

ХАМАС выдвинуло три условия для переговоров по перемирию в Газе - РИА Новости, 09.03.2025

ХАМАС выдвинуло три условия для переговоров по перемирию в Газе

Палестинское движение ХАМАС выдвинуло три условия для начала переговоров по второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заявил представитель... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T00:21:00+03:00

2025-03-09T00:21:00+03:00

2025-03-09T00:32:00+03:00

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КАИР, 9 мар - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС выдвинуло три условия для начала переговоров по второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заявил представитель движения Хазем Касем телеканалу Al Jazeera. Ранее в ХАМАС заявили о позитивных сигналах касательно начала переговоров о втором этапе соглашения. "Мы выдвинули три условия для переговоров – проведение обмена, полный вывод (израильских войск – ред.) из сектора и обязательство, что агрессия не возобновится", - сообщил Касем. Ранее государственная информационная служба Египта заявила, что делегация ХАМАС прибыла в столицу Египта Каир для обсуждения мер по выполнению соглашения о прекращении огня в секторе Газа и продвижения переговоров для перехода ко второму этапу соглашения. С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках первого этапа соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС касательно полного прекращения войны. В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет. Второго марта Израиль объявил о запрете на ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, а также пригрозил дальнейшим давлением на ХАМАС за отказ принять новый американский план продления перемирия в анклаве и освобождении оставшихся заложников. Израиль заинтересован в продолжении первого этапа сделки, чтобы освободить всех заложников и при этом не давать гарантий о прекращении войны. ХАМАС в свою очередь настаивает на переходе ко второму этапу сделки по Газе, который предусматривает полное прекращение войны и вывод израильских войск из анклава.

https://ria.ru/20250308/hamas-2003834133.html

https://ria.ru/20250306/glava-2003363597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, египет, каир (город), стив уиткофф, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году