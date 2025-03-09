ХАМАС выдвинуло три условия для переговоров по перемирию в Газе
ХАМАС выдвинуло три условия для переговоров по второму этапу перемирия в Газе
© AP Photo / Abdel KareemБойцы ХАМАС
© AP Photo / Abdel Kareem
Бойцы ХАМАС . Архивное фото
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КАИР, 9 мар - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС выдвинуло три условия для начала переговоров по второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заявил представитель движения Хазем Касем телеканалу Al Jazeera.
Ранее в ХАМАС заявили о позитивных сигналах касательно начала переговоров о втором этапе соглашения.
"Мы выдвинули три условия для переговоров – проведение обмена, полный вывод (израильских войск – ред.) из сектора и обязательство, что агрессия не возобновится", - сообщил Касем.
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках первого этапа соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС касательно полного прекращения войны. В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.
Второго марта Израиль объявил о запрете на ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, а также пригрозил дальнейшим давлением на ХАМАС за отказ принять новый американский план продления перемирия в анклаве и освобождении оставшихся заложников. Израиль заинтересован в продолжении первого этапа сделки, чтобы освободить всех заложников и при этом не давать гарантий о прекращении войны. ХАМАС в свою очередь настаивает на переходе ко второму этапу сделки по Газе, который предусматривает полное прекращение войны и вывод израильских войск из анклава.
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