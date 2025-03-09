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ХАМАС выдвинуло три условия для переговоров по перемирию в Газе - РИА Новости, 09.03.2025
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00:21 09.03.2025 (обновлено: 00:32 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/hamas-2003862991.html
ХАМАС выдвинуло три условия для переговоров по перемирию в Газе
ХАМАС выдвинуло три условия для переговоров по перемирию в Газе - РИА Новости, 09.03.2025
ХАМАС выдвинуло три условия для переговоров по перемирию в Газе
Палестинское движение ХАМАС выдвинуло три условия для начала переговоров по второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заявил представитель... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T00:21:00+03:00
2025-03-09T00:32:00+03:00
в мире
израиль
египет
каир (город)
стив уиткофф
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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КАИР, 9 мар - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС выдвинуло три условия для начала переговоров по второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заявил представитель движения Хазем Касем телеканалу Al Jazeera. Ранее в ХАМАС заявили о позитивных сигналах касательно начала переговоров о втором этапе соглашения. "Мы выдвинули три условия для переговоров – проведение обмена, полный вывод (израильских войск – ред.) из сектора и обязательство, что агрессия не возобновится", - сообщил Касем. Ранее государственная информационная служба Египта заявила, что делегация ХАМАС прибыла в столицу Египта Каир для обсуждения мер по выполнению соглашения о прекращении огня в секторе Газа и продвижения переговоров для перехода ко второму этапу соглашения. С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках первого этапа соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС касательно полного прекращения войны. В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет. Второго марта Израиль объявил о запрете на ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, а также пригрозил дальнейшим давлением на ХАМАС за отказ принять новый американский план продления перемирия в анклаве и освобождении оставшихся заложников. Израиль заинтересован в продолжении первого этапа сделки, чтобы освободить всех заложников и при этом не давать гарантий о прекращении войны. ХАМАС в свою очередь настаивает на переходе ко второму этапу сделки по Газе, который предусматривает полное прекращение войны и вывод израильских войск из анклава.
https://ria.ru/20250308/hamas-2003834133.html
https://ria.ru/20250306/glava-2003363597.html
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в мире, израиль, египет, каир (город), стив уиткофф, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Египет, Каир (город), Стив Уиткофф, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ХАМАС выдвинуло три условия для переговоров по перемирию в Газе

ХАМАС выдвинуло три условия для переговоров по второму этапу перемирия в Газе

© AP Photo / Abdel KareemБойцы ХАМАС
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Abdel Kareem
Бойцы ХАМАС . Архивное фото
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КАИР, 9 мар - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС выдвинуло три условия для начала переговоров по второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заявил представитель движения Хазем Касем телеканалу Al Jazeera.
Ранее в ХАМАС заявили о позитивных сигналах касательно начала переговоров о втором этапе соглашения.
Автомобили Красного Креста на месте передачи заложников в Хан-Юнисе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
ХАМАС заявило о позитивных сигналах для переговоров по Газе
Вчера, 17:51
"Мы выдвинули три условия для переговоров – проведение обмена, полный вывод (израильских войск – ред.) из сектора и обязательство, что агрессия не возобновится", - сообщил Касем.
Ранее государственная информационная служба Египта заявила, что делегация ХАМАС прибыла в столицу Египта Каир для обсуждения мер по выполнению соглашения о прекращении огня в секторе Газа и продвижения переговоров для перехода ко второму этапу соглашения.
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках первого этапа соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС касательно полного прекращения войны. В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.
Второго марта Израиль объявил о запрете на ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, а также пригрозил дальнейшим давлением на ХАМАС за отказ принять новый американский план продления перемирия в анклаве и освобождении оставшихся заложников. Израиль заинтересован в продолжении первого этапа сделки, чтобы освободить всех заложников и при этом не давать гарантий о прекращении войны. ХАМАС в свою очередь настаивает на переходе ко второму этапу сделки по Газе, который предусматривает полное прекращение войны и вывод израильских войск из анклава.
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В миреИзраильЕгипетКаир (город)Стив УиткоффБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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