https://ria.ru/20250309/gosduma-2003885359.html

В Госдуме назвали попытку ВСУ атаковать Крымский мост вызовом

В Госдуме назвали попытку ВСУ атаковать Крымский мост вызовом - РИА Новости, 09.03.2025

В Госдуме назвали попытку ВСУ атаковать Крымский мост вызовом

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что попытка атаковать Крымский мост будет воспринята как вызов и... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T09:20:00+03:00

2025-03-09T09:20:00+03:00

2025-03-09T09:20:00+03:00

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алексей неижпапа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что попытка атаковать Крымский мост будет воспринята как вызов и полный отказ от мирной линии продвигаемой США. Ранее командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* (внесен в перечень террористов и экстремистов) в интервью газете Guardian высказал угрозы в адрес России - по его словам, в Киеве якобы обсуждают третью операцию по атаке на Крымский мост. "Предавая и безвозвратно разрушая свою страну, киевский режим настырно пытается сделать то же самое с Россией. Как говорится горбатого могила исправит, а упрямого — дубина. Поэтому их агрессия на так раздражающую их современную российскую инфраструктуру будет воспринята как вызов и полный отказ от мирной линии продвигаемой США", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, в случае попытки атаковать Крымский мост ответная реакция со стороны России будет оперативной и разрушительной. "Прежде всего, в отношении объектов с критической инфраструктурой, обеспечивающей работу и безопасность центральных отраслей экономики и военно-промышленного комплекса, что предполагает безальтернативное завершение их существования как государства. Так что не советую киевскому режиму играть с огнем", - сказал депутат. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации. Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября. Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. В обоих случаях ответственность за теракты взяла на себя служба безопасности Украины.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

https://ria.ru/20250308/krym-2003843308.html

https://ria.ru/20250308/most-2003859666.html

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россия, киев, украина, михаил шеремет, алексей неижпапа, дмитрий медведев, следственный комитет россии (ск рф), в мире, госдума рф