Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали попытку ВСУ атаковать Крымский мост вызовом - РИА Новости, 09.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:20 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/gosduma-2003885359.html
В Госдуме назвали попытку ВСУ атаковать Крымский мост вызовом
В Госдуме назвали попытку ВСУ атаковать Крымский мост вызовом - РИА Новости, 09.03.2025
В Госдуме назвали попытку ВСУ атаковать Крымский мост вызовом
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что попытка атаковать Крымский мост будет воспринята как вызов и... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T09:20:00+03:00
2025-03-09T09:20:00+03:00
россия
киев
украина
михаил шеремет
алексей неижпапа
дмитрий медведев
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156254/72/1562547247_0:267:2560:1707_1920x0_80_0_0_7e5514ef349f6675fa5c9b3d26dff3a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что попытка атаковать Крымский мост будет воспринята как вызов и полный отказ от мирной линии продвигаемой США. Ранее командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* (внесен в перечень террористов и экстремистов) в интервью газете Guardian высказал угрозы в адрес России - по его словам, в Киеве якобы обсуждают третью операцию по атаке на Крымский мост. "Предавая и безвозвратно разрушая свою страну, киевский режим настырно пытается сделать то же самое с Россией. Как говорится горбатого могила исправит, а упрямого — дубина. Поэтому их агрессия на так раздражающую их современную российскую инфраструктуру будет воспринята как вызов и полный отказ от мирной линии продвигаемой США", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, в случае попытки атаковать Крымский мост ответная реакция со стороны России будет оперативной и разрушительной. "Прежде всего, в отношении объектов с критической инфраструктурой, обеспечивающей работу и безопасность центральных отраслей экономики и военно-промышленного комплекса, что предполагает безальтернативное завершение их существования как государства. Так что не советую киевскому режиму играть с огнем", - сказал депутат. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации. Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября. Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. В обоих случаях ответственность за теракты взяла на себя служба безопасности Украины.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
https://ria.ru/20250308/krym-2003843308.html
https://ria.ru/20250308/most-2003859666.html
https://ria.ru/20250308/krym-2003833842.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156254/72/1562547247_147:0:2423:1707_1920x0_80_0_0_b174de5aedafccd68222a8b661f3ef67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, украина, михаил шеремет, алексей неижпапа, дмитрий медведев, следственный комитет россии (ск рф), в мире, госдума рф
Россия, Киев, Украина, Михаил Шеремет, Алексей Неижпапа, Дмитрий Медведев, Следственный комитет России (СК РФ), В мире, Госдума РФ
В Госдуме назвали попытку ВСУ атаковать Крымский мост вызовом

Депутат Шеремет: попытка атаковать Крымский мост будет воспринята как вызов

© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Крымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
Крымский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что попытка атаковать Крымский мост будет воспринята как вызов и полный отказ от мирной линии продвигаемой США.
Ранее командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* (внесен в перечень террористов и экстремистов) в интервью газете Guardian высказал угрозы в адрес России - по его словам, в Киеве якобы обсуждают третью операцию по атаке на Крымский мост.
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
В Госдуме прокомментировали угрозы Киева нанести удар по Крымскому мосту
Вчера, 19:16
"Предавая и безвозвратно разрушая свою страну, киевский режим настырно пытается сделать то же самое с Россией. Как говорится горбатого могила исправит, а упрямого — дубина. Поэтому их агрессия на так раздражающую их современную российскую инфраструктуру будет воспринята как вызов и полный отказ от мирной линии продвигаемой США", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, в случае попытки атаковать Крымский мост ответная реакция со стороны России будет оперативной и разрушительной.
"Прежде всего, в отношении объектов с критической инфраструктурой, обеспечивающей работу и безопасность центральных отраслей экономики и военно-промышленного комплекса, что предполагает безальтернативное завершение их существования как государства. Так что не советую киевскому режиму играть с огнем", - сказал депутат.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
В Госдуме ответили поговоркой на угрозы Киева атаковать Крымский мост
Вчера, 23:07
Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября.
Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.
В обоих случаях ответственность за теракты взяла на себя служба безопасности Украины.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
В Крыму ответили на угрозы главы ВМС Украины уничтожить Крымский мост
Вчера, 17:47
 
РоссияКиевУкраинаМихаил ШереметАлексей НеижпапаДмитрий МедведевСледственный комитет России (СК РФ)В миреГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала