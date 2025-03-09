https://ria.ru/20250309/gorlovka-2003943443.html

Украинские войска выпустили пять снарядов по Горловке

Украинские войска выпустили пять снарядов по Горловке - РИА Новости, 09.03.2025

Украинские войска выпустили пять снарядов по Горловке

Украинские войска в воскресенье днем дважды обстреляли Горловку, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров за пять минут, сообщили в... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T17:46:00+03:00

2025-03-09T17:46:00+03:00

2025-03-09T17:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье днем дважды обстреляли Горловку, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров за пять минут, сообщили в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.45 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 16.50 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250309/saldo-2003939135.html

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горловка

украина

донецкая народная республика

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