https://ria.ru/20250309/gorlovka-2003921458.html
ВСУ атаковали Горловку беспилотником
ВСУ атаковали Горловку беспилотником - РИА Новости, 09.03.2025
ВСУ атаковали Горловку беспилотником
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку в ДНР, а также обстреляли город семью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T14:34:00+03:00
2025-03-09T14:34:00+03:00
2025-03-09T14:34:00+03:00
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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку в ДНР, а также обстреляли город семью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров за два часа, заявило в Telegram-канале управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирована... атака ударным БПЛА обстрел со стороны ВФУ по направлениям: 11.15 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. По данным управления, украинские войска также обстреляли Горловку семью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров с 11.50 по 13.10. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250309/vojska-2003896291.html
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донецкая народная республика, горловка, нато, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, НАТО, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали Горловку беспилотником
СЦКК: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на центр Горловки