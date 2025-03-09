https://ria.ru/20250309/golubkina-2003913589.html
Мишустин поздравил Голубкину с 85-летием
Мишустин поздравил Голубкину с 85-летием - РИА Новости, 09.03.2025
Мишустин поздравил Голубкину с 85-летием
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ларису Голубкину с 85-летием, отметив, что она неповторима и в комедии, и в мелодраме,... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T13:30:00+03:00
2025-03-09T13:30:00+03:00
2025-03-09T13:35:00+03:00
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ларису Голубкину с 85-летием, отметив, что она неповторима и в комедии, и в мелодраме, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Многие годы ваши творческие работы в театре и кино восхищают миллионы зрителей. Яркий драматический талант, вокальное мастерство, особая глубина и выразительность – это те качества, которые позволили Вам достичь вершин актёрского мастерства. Вы неповторимы и в комедии, и в мелодраме", - говорится в поздравлении. Премьер также пожелал Голубкиной здоровья, весеннего настроения и всего наилучшего.
https://ria.ru/20250309/golubkina-2003846662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лариса голубкина, михаил мишустин, театр, новости культуры
Культура, Россия, Лариса Голубкина, Михаил Мишустин, Театр, Новости культуры
Мишустин поздравил Голубкину с 85-летием
Мишустин: актриса Лариса Голубкина неповторима и в комедии, и в мелодраме