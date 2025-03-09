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Мишустин поздравил Голубкину с 85-летием - РИА Новости, 09.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:30 09.03.2025 (обновлено: 13:35 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/golubkina-2003913589.html
Мишустин поздравил Голубкину с 85-летием
Мишустин поздравил Голубкину с 85-летием - РИА Новости, 09.03.2025
Мишустин поздравил Голубкину с 85-летием
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ларису Голубкину с 85-летием, отметив, что она неповторима и в комедии, и в мелодраме,... РИА Новости, 09.03.2025
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ларису Голубкину с 85-летием, отметив, что она неповторима и в комедии, и в мелодраме, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Многие годы ваши творческие работы в театре и кино восхищают миллионы зрителей. Яркий драматический талант, вокальное мастерство, особая глубина и выразительность – это те качества, которые позволили Вам достичь вершин актёрского мастерства. Вы неповторимы и в комедии, и в мелодраме", - говорится в поздравлении. Премьер также пожелал Голубкиной здоровья, весеннего настроения и всего наилучшего.
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россия, лариса голубкина, михаил мишустин, театр, новости культуры
Культура, Россия, Лариса Голубкина, Михаил Мишустин, Театр, Новости культуры
Мишустин поздравил Голубкину с 85-летием

Мишустин: актриса Лариса Голубкина неповторима и в комедии, и в мелодраме

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНародная артистка России Лариса Голубкина
Народная артистка России Лариса Голубкина - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Народная артистка России Лариса Голубкина. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ларису Голубкину с 85-летием, отметив, что она неповторима и в комедии, и в мелодраме, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Многие годы ваши творческие работы в театре и кино восхищают миллионы зрителей. Яркий драматический талант, вокальное мастерство, особая глубина и выразительность – это те качества, которые позволили Вам достичь вершин актёрского мастерства. Вы неповторимы и в комедии, и в мелодраме", - говорится в поздравлении.
Премьер также пожелал Голубкиной здоровья, весеннего настроения и всего наилучшего.
Актриса Лариса Голубкина - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Биография Ларисы Голубкиной
01:23
 
КультураРоссияЛариса ГолубкинаМихаил МишустинТеатрНовости культуры
 
 
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