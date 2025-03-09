Германия может отказаться от F-35A из-за "аварийной кнопки", пишут СМИ
Bild: Германия может разорвать договор с США о покупке 35 истребителей F-35A
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen StidhamИстребитель ВВС США F-35A Lightning II
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen Stidham
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил о том, что Германия может разорвать договор с США о приобретении 35 американских истребителей F-35A, если Вашингтон решит встроить в них дистанционный "аварийный выключатель", как в пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, поставленные Киеву, сообщает Bild.
Как пишет немецкое издание Bild, после того как США дистанционно отключили на уже поставленных Киеву системах HIMARS возможность обнаружения и захвата цели, в Европе боятся, что Вашингтон может дистанционно деактивировать свое вооружение на их территории. Газета отмечает, что "в центре опасений" в Германии - 35 американских истребителей F-35А на сумму 8,3 миллиарда евро: США могут встроить в них "аварийный выключатель" для дистанционного использования. При этом покупка необходимой для истребителей инфраструктуры обойдется Берлину еще в несколько миллиардов евро.
Европа нашла рецепт спасения Украины
Вчера, 08:00
В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине.
При этом ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости о том, что в 2.00 мск вторника ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщал агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относилось, в частности, к тому оружию, которое находилось на тот момент в пути на Украину.